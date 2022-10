“Vamos a defender Coahuila juntos, porque como reza el dicho popular ‘para atrás, ni para agarrar vuelo’; vamos a seguir movilizando a México en defensa de la democracia, el imperio de la ley, la racionalidad económica y la justicia social”, expresó el priista Fernando de las Fuentes Hernández.

En el evento “Unidad por Coahuila”, un bloque anti-morena integrado por organizaciones de la sociedad civil y que concentró a cerca de 400 personas, el secretario de Gobierno aseguró que Coahuila es una isla de tranquilidad y buen vivir en México.

“Coahuila no quiere, no puede, no debe de marchas atrás, por eso nos sumamos con ustedes a la defensa de la democracia, de la libertad, la justicia social, la racionalidad económica, pero, sobre todo, de la seguridad, la prosperidad y de la fuerza que hoy caracterizan a Coahuila.

“Aquí en Coahuila, con Miguel Ángel Riquelme Solís, se está mejor que nunca. En los últimos cinco años hemos tenido los mayores logros en la historia del estado. La estrategia ha sido la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la concertación entre los agentes económicos y colaboración comprometida con la sociedad civil”, dijo.

Subrayó la necesidad de dar continuidad a las estrategias y acciones que han demostrado ser efectivas, por eso es de suma importancia seguir trabajando con la sociedad civil en un frente común inquebrantable.

Destacó que Coahuila cuenta con el mejor modelo de seguridad pública del país, con una estrecha coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatales y municipales.

“Somos de los 32 estados, la sexta entidad más segura de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, expresó.

