Coahuila: ¿Dudas en llevar a tu hijo a la escuela cuando baje la temperatura? Esto debes hacer

SALTILLO, COAH.- En Coahuila, la Secretaría de Educación, determinó desde el pasado mes de diciembre, que ante las bajas temperaturas los alumnos no deberían presentarse a clases presenciales y se activarían los protocolos para continuar con clases a distancia.

Pese a esto, la duda de los padres es cuándo deben aplicarse y cuándo no, por lo que los días anteriores aún con el termómetro en los cero grados centígrados, padres de familia optaron por presentar a sus hijos a clases presenciales.

Es por ello, que los planteles educativos señalan que es lo que no tienen que hacer con bajas temperaturas, y que si se debe hacer, para salvaguardar la salud de los menores.

Al tratarse de una disposición oficial y consensuada con los Sindicatos del SNTE, la Secretaría de Educación y los planteles educativos señalan que no se deben presentar a clases presenciales si las temperaturas son menores a: 3º centígrados en primaria, 2º centígrados en secundaria e inicial y menor a 5º en el caso de Educación Especial, es decir, los alumnos de los Centros de Atención Múltiple, por lo que las clases serán en línea automáticamente.

Por lo que en los días de frío, bastará con revisar el termómetro y la su temperatura en la comunidad o ciudad, es inferior a lo señalado, no es necesario justificar una falta, confirmar que no habrá clases con el director o acudir y espera que maestros indiquen que deberán regresar a sus hogares, pues se trata de una disposición oficial vigente para todo el estado para las escuelas públicas, en el caso de las privadas si será necesario verificar la determinación particular de cada institución.