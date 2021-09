Torreón, Coahuila. – Coahuila enfrenta los retos con recursos propios, los recortes de participaciones federales que ha sufrido suman más de 9 mil millones de pesos, desde el primer día que entró en funciones el gobierno de Andrés Manel López Obrador, advirtió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Insistió en que desde el inicio de la presente administración federal, se empezaron a resentir fuertes restricciones presupuestales y desde ahí el Gobierno del Estado diseñó estrategias para poder orientar el gasto público a lo más necesario y para atender la pandemia y sus efectos.

El proyecto Agua Saludable para La Laguna se empata en dos entidades con una necesidad real que se tiene de disponer de agua limpia, libre de arsénico y de otros contaminantes para uso doméstico, pero se deben de atender otras necesidades.

“¿Apoco en la casa uno paga el agua y la luz y no compra el mandado?”, es el mejor ejemplo que se puede dar, manifestó.

Aseveró que aquí también se requiere el mantenimiento de carreteras, la construcción de infraestructura para el desarrollo económico y muchas otras cosas.

Se está apoyando el proyecto de traer agua de calidad a La Laguna para terminar con el problema que se tiene desde muchos años antes, pero la realidad es que no hay mantenimiento de carreteras, no hay Fondo Metropolitano, no hay Ramo 23, no hay apoyo a los municipios y sí una reducción de las participaciones.

Aun así, Coahuila está haciendo lo suyo con ingresos propios, esperando que en el presupuesto de egresos del próximo año se recompongan algunas cosas a través de la negociación, aunque el presidente tiene el suficiente número de diputados para aprobar el siguiente presupuesto a como más le convenga.

“¨Para el arreglo de las escuelas, tenemos que hacer a lo que Coahuila le toca hacer, a través del diálogo coordinado con maestros y padres de familia y todos quienes están en medio del sector educativo”, expresó.

Este año habrá de nueva cuenta un importante gasto en salud y en la reactivación del sector educativo que no estaba contemplado.