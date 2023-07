Coahuila: para mejorar la salud, cambiar hábitos alimenticios, lleva de 3 a 6 meses, dice nutrióloga

El sobrepeso y la obesidad se dispararon a partir de los años noventa cuando proliferaron los negocios de comida rápida y la industrialización de los alimentos en Coahuila y en el resto del país, sin embargo, las familias tienen la oportunidad de modificar los hábitos alimenticios para revertir la situación, proceso que puede llevar de 3 a 6 meses, pero deben participar todos los integrantes.

La doctora María Elena Castelo Mejía, especialista en Nutriología Clínica, advirtió que el exceso de masa corporal aumenta la tasa de mortalidad en casi 30%, en comparación con quienes tienen un peso saludable. Entre más grado de obesidad, aumenta el riesgo de mortalidad a menor edad.

Los hombres padecen más enfermedades a causa del sobrepeso y la obesidad que las mujeres, como males cardíacos y gastrointestinales, hasta algunos tipos de cáncer. Sin embargo, el riesgo de desarrollar males oncológicos es más alto en las mujeres, es decir, se presentan más casos de cáncer gastrointestinal y de páncreas.

Si un niño no modifica sus hábitos alimenticios, con el paso del tiempo será más complicado que revierta la condición del sobrepeso y obesidad, que son consideradas como enfermedades por la Organización Mundial de la Salud.

“Conforme ha pasado el tiempo, han aumentado en niños. En esto tiene que ver el cambio en la alimentación, la industrialización de los alimentos vino a generar un boom de obesidad y sobrepeso con productos saturados en carbohidratos y grasas, las mamás trabajan más, ya no cocinan, el ritmo de vida ha cambiado, compran alimentos preparados con mayor cantidad de sodio, de conservadores y la salud de los niños se va afectando”.

“Se van creando hábitos y si no los corregimos desde pequeños, van a ir creciendo como adultos obesos y vienen los riesgos. No hay que esperar a que crezcan, el plan es atenderlos desde pequeños porque se ha comprobado que empieza a darles diabetes cuando antes no se veía”.

Para modificar los hábitos alimenticios, Castelo Mejía señaló que es necesario involucrar a toda la familia a fin de que la dieta funcione, es decir, todos deben aprender a comer de manera saludable y en las cantidades adecuadas.

Otro factor en contra es el sedentarismo, los niños ya no corren en el parque, no andan en bicicleta, los celulares, las tabletas y las computadoras les absorben el tiempo, ya ni siquiera se levantan del sillón para cambiar de canal en la televisión. Pasan horas al día en los videojuegos, sin realizar actividad física.

Además, consumen alimentos de manera distraída, el cerebro no registra la cantidad y pueden seguir comiendo sin llenarse. Aprender a comer saludable lleva de 3 a 6 meses, lo que depende de la disciplina y la voluntad, para estar toda la familia en sintonía, concluyó.