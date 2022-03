Coahuila: Pensión Bienestar se pagará al doble en marzo, 7 mil 700 es la suma que recibirán beneficiarios

La delegación de la Secretaría del Bienestar en Coahuila anunció que habrá un adelanto en el Programa de la Pensión del Bienestar de los adultos mayores y personas con discapacidad debido a las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país.

De acuerdo con el calendario de pago publicado por esta instancia, beneficiarios de las comunidades rurales de Saltillo y de la región sureste podrán cobrar 7 mil 700 pesos a partir de este 3 de marzo.

Localidades como Notillas y Presa Los Muchachos y Jazminal, podrán cobrar su pago este 3 de marzo; La Ventura y Presa de San Pedro, podrán cobrar a partir del 4 de marzo; El Cercado, Hedionda Grande, Guadalupe Victoria y San Francisco del Ejido podrán cobrar el 05 de marzo.

Derramadero y San Juan de la Vaquería obtendrán su pago de pensión el 6 de marzo; Carneros, Agua Nueva y el Jaguey de Ferniza podrán cobrar el 7 de marzo mientras que el ejido El Mesón podrá cobrar el día 8 de este mes.

MÁS SOBRE EL TEMA: Banco del Bienestar en Saltillo saturado y sin dinero en cajero; usuarios se quejan

Los adultos mayores de Saltillo que cobren con orden de pago en Saltillo, deberán acudir con dos copias del INE vigente a la Tienda SuperISSSTE, sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza en la colonia Topochico.

Igualmente, deberán de acudir de acuerdo con el calendario de pago que señala que las letras de apellidos de la A y B podrán acudir el 11 de marzo; la C el 12; D, E y F el 13; G el día 14; H, I, J, K y L el 15 de marzo; M el 16; N, O, P y Q el 17 de marzo; la R el 18 de marzo; S y T el 19 de marzo y, finalmente, las letras U, V, W, X, Y y Z el 20 de marzo.

Para cobrar el pago de pensión, los adultos mayores deberán consultar la hora de sus citas a través de la línea de atención 844 430 15 55 ext. 40719, 40734 o 40735, o bien, al WhatsApp 844 543 82 08.

Los adultos mayores que cobran con holograma, deberán acudir a la Tienda Súper ISSSTE el 9 y 10 de marzo por abecedario de la siguiente manera;

Los apellidos que lleven por iniciales las letras A, B y C a las 9 de la mañana; D, E, F y G a las 10 de la mañana; H, I, J, K, L y M a las 11 de la mañana; N, O, P, Q y r a las 12 del medio día y las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z a las 13 horas de la tarde.

En el caso de las personas con discapacidad que cobren con holograma, deberán presentarse el 10 de marzo en la Tienda SuperISSSTE; aquellos que lleven por apellidos de la letra A a la L a partir de las 14 horas de la tarde y de la M a la Z a las 15 horas.

Las personas con discapacidad que cobren con orden de pago podrán acudir a la misma sede del 11 al 20 de marzo desde las 14 horas y hasta las 16 horas.

En Ramos Arizpe, el calendario de pago indica que se pagará a quienes lleven por apellidos las iniciales de la A a la I el 15 de marzo; de la J a la R el 16 de marzo y de la S a la Z el 17 de marzo en la Casa del Adulto Mayor.

Quienes cobren con holograma podrán acudir el 14 de marzo, junto con la personas con discapacidad, quienes deberán consultar la hora de su cita en el teléfono 844 488 66 75 del Centro Integrador de Ramos Arizpe.

Igualmente, las comunidades Reata (7 de marzo, 12pm); Alto de Norias (8 de marzo, 12 pm); Hipólito (08 de marzo, 1 pm); Paredón (9 de marzo, 11 am); Fraustro (10 de marzo, 11 am); San Miguel (11 de marzo, 11 am) y Rancho Nuevo (11 marzo 2 pm).

En el caso de Arteaga, las comunidades Potrero de Abrego (3 de marzo, 12 pm); El Tunal (4 de marzo, 11 am); San Antonio de las Alazanas (7 de marzo, 11 am); Escobedo (8 de marzo, 11 am); Huachichil (9 de marzo, 11 am); Los Llanos (10 de marzo, 11 am).

En la cabecera municipal los adultos mayores con holograma podrán cobrar el 11 de marzo a las 10 de la mañana y las personas con discapacidad y adultos mayores con orden de pago podrán cobrar el mismo día a la 13:30 horas de la tarde en el Auditorio de la Presidencia Municipal de Arteaga.