Coahuila: pierden becerros y usan agua azufrosa por sequía

A 50 minutos de trayecto se encuentra el ejido San Miguel, partiendo de la cabecera municipal de Ramos Arizpe. Allá habitan cerca de 100 personas, entre niños, niñas, y adultos desde los 40 años y se han quedado sin reservas de agua.

Para administrarla mejor, decidieron que el ejido sería dividido en tres zonas para la gestión del recurso vital; cada zona recibe el suministro de agua durante ciertas horas, pero el uso de agua se suspende a las 19:00 horas y no reciben agua hasta el cuarto día.

Ángel Rivas, mejor conocido como Don Rivas, quien forma parte del Comité Ejidal en San Miguel, dijo que desde hace dos meses los vecinos de la comunidad se organizaron para traer agua desde un ojito que brota cerca de la presa Palo Blanco.

El agua que se logra recolectar llega hasta dos pilas que se encuentran sobre la carretera 57, a unos kilómetros de San Miguel.

Para transportar el agua del acuífero al ejido, decidieron cobrar 100 pesos a cada unidad habitacional que serviría para el desazolve de la tubería vieja, la colocación de nuevos tubos que traigan agua hasta el ejido.

“Todos tenemos llave, son dos ojitos los que nos pasaron al rancho y hasta ahorita no falta el agua, pero si no lo atiende uno, no le cae, por eso nos estamos turnando ciertos días para agarrar agua”, explica a VANGUARDIA.

Agrega que todas las familias se han dedicado a conseguir toneles, tinacos o incluso garrafones para poder almacenar el agua: “ya el que no tiene tonel pues no tiene agua”, dice.

SIN SIEMBRA

En San Miguel ya no pueden sembrar como antes. Hay una sequía inminente: “todo está seco”, dice la señora Lidia.

Sus plantas, flores y árboles de ornato ya se secaron: lo que está haciendo es reciclar el agua para regar. Tampoco pueden sembrar maíz, frijol, cebada, sorgo, alfalfa, porque ya no llueve como antes.

“El que siembra se le da porque tiene fe; mi primo siembra maíz y este año se le dio muy bien porque tuvo suerte, pero uno no puede sembrar porque todo está seco y si no llueve pues pierde todo, mejor nos quedamos así, con la despensita que nos den porque también eso está muy caro y hace falta una sopita, un frijolito, algo para comer”, dio a conocer Lidia.

Don Rivas dijo que por eso los animales están muriendo, porque falta el agua y el alimento.

“Los animales están muriendo porque no hay sorgo, lo que se sembraba antes para los animales, ahí están todos flacos, pues se pierden; nos dijeron que nos iban a traer una semilla para sembrarla y pues bueno, uno le hace la lucha, que Dios nos ayude”, dijo.

LA PRESA PALO BLANCO

Roberto Aguillón, quien tiene una palapa en el ejido La Campana, recordó que, hasta hace apenas un año dejó de correr agua por el arroyo que pasaba por el margen de esa comunidad; apuntó que esto se derivó de que el agua fue desviada a otro ejido que se llama Santo Domingo.

“Esa agua venía desde Palo Blanco, pero se la llevaron hasta aquel pueblo, y luego no ha llovido, ¡imagínese! Dicen que ya vendieron la presa y por eso la querían quitar, hace como un mes había unas pipas ahí que estaban extrayendo el agua, dicen que la iban a vender, solo Dios sabe”, dijo.