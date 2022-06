Coahuila registra 116 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas; SS apunta a quinta ola

El Secretario de Salud Roberto Bernal Gómez declaró a medios de comunicación que efectivamente la tendencia va a la alta, tan sólo en las últimas dos semanas se ha incrementado un 75 por ciento los casos positivos.

“Es probable que estemos en la quinta ola” afirmó el funcionario.

Expuso que aún y cuando la Federación aseguraba que pronto se daría el adiós a la pandemia, esto no será así.

“Y esto sigue en aumento, había semanas que estaban con cinco casos y este día más de 100 casos en el estado”.

Expuso que la positividad ha incrementado; la Organización Mundial de la Salud indica que cuando la epidemia está controlada está en nivel 5 y Coahuila por ahora permanece en 13, es decir no hay un control de la pandemia en la entidad.

El titular de la salud en la entidad mencionó que un punto a favor es que el 65 por ciento de la población coahuilense está vacunada contra el virus y se espera que la evolución de los contagios sea buena.

“No se han incrementado las hospitalizaciones tampoco las defunciones, en ese aspecto estamos tranquilos” mencionó.

Recomendó a la población a continuar con el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.

“Hay que cuidarnos no hay que bajar la guardia más ahora que están subiendo los casos, si bien nosotros estamos vacunados nos debe ir bien pero hay personas inmuno comprometidos que no les va ir bien, a los niños que no están vacunados a los adultos mayores que tienen comorbilidades, nos debemos de cuidar para cuidarlos a ellos, eso es importante”.

Mencionó que no se descarta el regreso de restricciones para impedir el contagio masivo de COVID-19, diariamente por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme se revisan las estadísticas de la pandemia en diversos países, Asia inicialmente, luego Europa y finamente Estados Unidos, lo qué pasa en el vecino país se ve reflejado en corto tiempo en Coahuila.