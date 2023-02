“Le dejaremos caer todo el peso de la ley, siendo Coahuila un estado que protege a las mujeres y que, sobre todo, debemos seguir mejorando en materia preventiva para que este tipo de sucesos no ocurran”.

“Aquí no hay impunidad, todos los feminicidios han sido resueltos de manera inmediata”, refirió, al señalar que la detención del sujeto se realizó en colaboración con autoridades de Nuevo León, en lo que fue fundamental la colaboración del sistema de video-inteligencia de Coahuila para identificar al presunto responsable.

La víctima fue encontrada amarrada y quemada aparentemente con vida, durante la mañana del miércoles en una vivienda de la colonia Bellavista. El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal de Coahuila, sin embargo, el responsable puede reducir la pena a la mitad si confiesa el delito.

“En las próximas horas el Fiscal General dará a conocer los detalles, para no entorpecer el proceso y tampoco cometer algún error que luego incida en el proceso del delincuente”, dijo el mandatario.

“Creo que en este caso no tiene el juez otra alternativa más que aplicar todo el peso de la ley, está muy claro lo que sucedió, se debe dar la máxima pena.Es una situación en la que debemos todos trabajar en la prevención, no solamente en la detención y en la no impunidad de este tipo de delitos”, señaló el gobernador.