El calvario de una mujer con cáncer se agiganta cuando no hay recursos para enfrentar la enfermedad

Lo que no sabe es si el Seguro Social le proporcionará el medicamento o si ella tendrá que conseguirlo.

Como en Coahuila no se cuenta con equipo hospitalario suficiente para practicarle una mastectomía, su médico familiar le ha recomendado acudir al Hospital de Especialidades No. 25 del Seguro Social en Monterrey, donde será intervenida.

Sin embargo, Lucero todavía no ha sido intervenida porque requiere de recursos económicos para poder solventar el gasto de la cirugía, la radiación y las quimioterapias, es decir, cerca de 100 mil pesos para poder pagar al menos la mitad del tratamiento.

“Este cáncer es el más agresivo que existe, el más invasivo y el que hace más metástasis. Lo único que te puede detener la enfermedad son las quimioterapias, no existen otros medicamentos que ayuden”, dice.

CASA ROSA AL RESCATE

“Estamos esperando que el Seguro nos dé el medicamento porque soy derechohabiente, pero si no se puede, Briseida (directora de la Fundación Casa Rosa) nos ha comentado que nos puede apoyar para conseguirlo con actividades y rifas, solamente estamos esperando la respuesta del médico para ver cómo llevaré mi tratamiento”, explica la mujer, con semblante decaído.

En este momento Lucero acude a la asociación a terapias de espiritualidad, porque considera que ha perdido su fe y esperanza.

“Es muy difícil para mí saber que tengo cáncer, pero mi familia, mi esposo, mi hijo, son mi apoyo moral en estos momentos tan difíciles; tenemos que salir de ésta”, comenta en entrevista para VANGUARDIA.

Previo a su tratamiento, Lucero también ha tenido que cambiar su estilo de vida, de alimentación, además de su cuidado personal.

“Me han enseñado a que debo alimentarme mejor, me quitaron las carnes rojas, como poco pollo, pescado, muchas frutas. También he dejado de usar productos comerciales porque sé que me hacen daño; ahora utilizo desodorantes de piedra alumbre, champú lo más natural que se pueda y sé que en el futuro voy a perder mi cabello, entonces por eso quiero cuidarme hoy”, finalizó Lucero.

PREVENCIÓN

Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, uva y papaya.

Disminuir el consumo de azúcares y grasas.

Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente.

Mantener un peso adecuado.

Evitar el cigarro y el alcohol.

Hazte un examen de los senos cada 1 a 3 años si tienes entre 25 y 39 años, y luego una vez al año después de cumplir 40.

Si hay antecedentes en la familia, el riesgo es mayor.