Coahuila: solicitud de revisión de nuevos contratos de trabajadores eventuales de Insabi está en proceso, anuncia Sindicato

Después de que decenas de trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud y del Insabi acudiera a las instalaciones de la Secretaría de Salud de Coahuila a protestar frente al presunto cambio de contrato laboral que afectaría en las prestaciones de los trabajadores, VANGUARDIA entrevistó al líder del Sindicato Único de Trabajadores de Servicios de Salud para conocer los avances del caso.

Recordar que se trata de por lo menos mil 700 trabajadores eventuales pertenecientes a programas como el de enfermería, psicología, personal administrativo y de salud los que se verían afectados con supuestos recortes de beneficios de los trabajadores dados los preceptos que se señalan en la Ley Federal del Trabajo.

“Estamos en la revisión de los contratos dependientes de mil 700 familias representadas por cada trabajador donde no es claro, y está viciado por que se quiere manejar bajo la Ley Federal del Trabajo en el artículo 123 constitucional apartado “A”, que dice que, ¡como empresa!, cuando las dependencias de gobierno no son empresas”;

“Son burócratas, no pueden manejar a los empleados bajo esta Ley porque no te otorgan el seguro como debe ser, no te entregan utilidades, ni tampoco el beneficio de Infonavit, entre otras prestaciones que deben tener los empleados de Gobierno”, explicó Tulio Dante Lule Guevara, líder del Sindicato de Trabajadores de Servicios de Salud en Coahuila.

Añadió que las disposiciones que debería acatar esta dependencia para con sus trabajadores son las que se mencionan en el Artículo 123 Constitucional en su apartado “B” donde, de acuerdo con el secretario general del Sindicato, se menciona lo siguiente;

“En el Artículo 123 apartado “B”, que rige al Burócrata y al trabajador del Gobierno del Estado; aquí se señala que te deben pagar 40 días de aguinaldo y aparte los bonos de medida de fin de año, eso es para los trabajadores burócratas”, señaló

Cabe recordar que la demanda de los trabajadores consiste en que, “si se llegara a dar la firma de un nuevo contrato, se les finiquite conforme a la ley la antigüedad y el tiempo que tuvieron ellos en la Secretaría de Salud, porque hay gente que tiene hasta ocho o diez años sin acceder a una base”, de acuerdo con la representante legal de 400 trabajadores eventuales inconformes, Diana Hernández.

“El acuerdo está en proceso, hoy se solicitará que nos muestren los contratos, si son de cambio de relación laboral, demandaremos jurídicamente”, añadió Lule Guevara.