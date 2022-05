Coalición PRD-PRI avanza significativamente en Coahuila, asegura Mary Telma Guajardo

Después de un diálogo y de poner los puntos en las íes de cara a los próximos procesos electorales que están por ocurrir en Coahuila y el país, se ha anunciado un significativo avance en torno a la alianza de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

El único objetivo es conocer las encuestas, las preferencias de la población y, por supuesto, conocer el sentir de los ciudadanos respecto de temas como la seguridad pública, salud, educación, además de temas como gestiones económicas y sociales para el campo y la urbanidad, además de los apoyos para las mujeres, estudiantes y adultos mayores.

Hizo hincapié en que todos estos temas son una prioridad para el partido con sede en Coahuila y que ha hecho alianzas con partidos como el PRI.

De hecho, afirmó que para el 2023, se irá en alianza con el PAN y el PRI, tanto en Coahuila como en el Estado de México y para el 2024, que se renovará la Presidencia de la República.

“Yo creo que hemos demostrado que las alianzas siempre serán fuertes, el PRD siempre ha sido un partido aliancista, creo en las alianzas y recuerden que hemos tenido alianzas exitosas donde le dimos la vuelta a los partidos que tenían años y no lograban salir; vamos a seguir trabajando así”, asegura.

Añade que aquí en Coahuila se continuará impulsando la coalición de las tres fuerzas partidistas unidas y se convocará al apoyo de la ciudadanía para ir en contra de Morena previo a los siguientes procesos electorales dadas las condiciones de inseguridad que se han vivido en los estados del país donde rigen los morenistas.

“¿Queremos que la delincuencia, violencia e inseguridad vuelva a nuestro estado?, estamos viviendo una violencia espantosa en estados como Zacatecas, Colima, que son gobernados por Morena, ¿queremos que el liderazgo del narcotráfico impere en nuestros estados?, yo creo que no”, afirma la maestra.

Por otro lado, envía un mensaje a la población para que evite creer en las supuestas restricciones respecto de apoyos económicos y becas que supuestamente se están condicionando a cambio del voto efectivo por AMLO.

“Hemos estado haciendo hincapié en que no crean que, si no votan por Morena, ya no tendrán apoyos económicos para las familias, los estudiantes, porque hay que decir que ese tema de los apoyos es algo que impulsó el PRD y no es exclusivo del presidente Andrés Manuel López Obrador”, expone.

Recordó que el Partido de la Revolución Democrática fue el que impulsó una reforma a la Constitución para que ningún partido haga uso exclusivo de este tipo de programas o los condicionen.

“Es un tema que ya está en la Constitución, nadie puede eliminar estos apoyos”, insiste Mary Telma Guajardo.