Colapsa plataforma de preinscripciones; padres acuden a módulo en la SEPC

Padres de familia reportaron fallas en la plataforma de preinscripción en línea que habilitó la Secretaría de Educación de Coahuila, para la preinscripción de alumnos de nivel secundaria, obligándolos a acudir personalmente a las instalaciones de la Subsecretaría de Educación Básica para realizar el trámite.

La plataforma falló durante la mañana de este miércoles pues marcaba error al intentar ingresar, debido a la alta demanda de usuarios que buscaron ingresar para realizar el trámite de nuevo ingreso a secundaria.

Algunos padres de familia indicaron que en el apartado de la Curp y en el listado de secundarias los padres de familia indicaron que de nueva cuenta aparecía la leyenda de error y les permitía continuar con el proceso.

“Yo ya entré a la pagina, pero cuando pongo la Curp dice que no es válido y ya no me deja entrar a las demás opciones. No me deja validar la Curp”, señala Camen, una madre de familia que no pudo realizar el trámite en línea, por lo que realizó una fila de una hora aproximadamente, antes de recibir apoyo en una de las ventanillas y poder ingresar los datos de sus dos hijas.

Mientras que otros padres se quejaron sobre el funcionamiento de la página oficial de la Secretaría de Educación, por el pésimo servicio de la plataforma para realizar el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2022-2023, señalando que es peligroso acudir a realizar el trámite en persona.

“Con la situación de contagios tan peligrosa da miedo salir a la calle, pero ya van dos días que intento hacer la inscripción de mi muchacho y no puedo. Las fechas se nos van a pasar y luego batalla uno más, porque así me pasó con el mayor hace dos años, así que con miedo y todos los cuidados acá andamos”, dijo Lorena Esparza, quien tampoco pudo acceder a la plataforma, ni a la aplicación.

Su parte la dependencia reitero a los padres de familia la disposición de apoyar en este proceso, por lo que puso a disposición además de este módulo instalado en la Subsecretaría de Educación Básica entre el blvd Francisco Coss y Avenida Magisterio, la línea de WhatsApp: 844 587 54 50 y los teléfonos: 844 411 8831, 844 411 8833, 844 411 8835, 844 411 8800 extensiones 3735, 3314, 3125 y 3434.

Cabe señalar que este año a diferencia de los anteriores debido a la pandemia, sí habrá prueba de admisión. La Secretaría de Educación informó que la evaluación de ingreso a secundaria se aplicará el próximo 9 de febrero.

Saltillenses ofrecen apoyo a padres de familia para inscribir a sus hijos

En respuesta a los cientos de comentarios que surgieron a través de redes sociales, por la saturación de la página, así como padres de familia que no contaban con una computadora o espacio en su celular para descargar la aplicación y registrar a sus hijos, algunos usuarios de Saltillo ofrecieron su ayuda para realizar el trámite de manera gratuita.

“Como cada inicio de ciclo escolar, me pongo a sus órdenes para ayudarles con estos procesos en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. No cobro, es más que nada para aquellas personas que no usan mucho estos sitios, su servidor tarda, no tienen tiempo, no le saben, etc. Con gusto y con confianza mándenme inbox”, dicen algunas publicaciones.

Otros usuarios ofrecieron su computadora o conexión de Internet a sus vecinos, especialmente para aquellos que no contaran con acceso o un dispositivo que les permitiera realizar el proceso de preinscripción de sus hijos.

Los usuarios que ofrecieron apoyar a otros, señalaron que únicamente les pedían contar con los datos como CURP y la lista de las cinco escuelas de su preferencia para poder ayudarles a realizar la preinscripción.