Comerciantes de mercados de Saltillo son víctimas de pandillas y farderas; sufren intimidaciones constantes

Bajo carpas de colores que cubren el asfalto en las calles y avenidas de colonias populares, cada fin de semana al menos 40 comerciantes de los mercados Buitres, Guayulera, Tetillas, y Nogales son víctimas de robo a manos de farderas, mientras que algunas pandillas exigen cuotas, amedrentando con quemar sus locales.

“Son jóvenes vagos que cada semana intimidan a los comerciantes; andan en grupos y la mayoría de las veces bajo efectos de alguna droga”; recorren los locales exigiendo el pago de piso”, dijo uno de los vendedores que pidió omitir sus generales.

Según algunos comerciantes del mercado Guayulera, las farderas más conocidas, quienes hurtan desde artículos de higiene, belleza, electrónicos pequeños y bisutería, son un grupo de mujeres de ojos claros, llamadas “Las Borradas”.

“Aunque después de ser acusadas por los locatarios en los grupos de WhatsApp internos, adicionales a los de Seguridad Municipal, como las responsables de hurtar sus negocios, dejaron de rondar el mercado.

“Si las ve uno o sospecha manda la alerta para decir cómo está vestida o qué lleva como bolsas, si pañalera o carriola y con eso ya estamos más al tanto en nuestros locales, a veces mandan fotos y así las ubicamos”, comentó Deyanira Ríos, comerciante de la Guayulera.

La quejosa narra que cada vez sofistican más su forma de robar los puestos, a veces distrayendo a los propios locatarios, inventando que atraviesan situaciones complicadas, pidiendo feria para que el comerciante vaya a cambiar el billete o guardando la mercancía en carriolas, sin saber de qué manera continúa desapareciendo la mercancía y ganancias.

“Eran señoras de ojos claros que se robaban cosas en las orillas de los puestos, pero ahora son señoras bien vestidas y arregladas que cargan bolsas grandes, de las que no se sospecharía, vienen cada fin de semana y aunque no compran nada andan en todos los puestos”, expresó la comerciante Gabriela G.

Dijo que ante los cientos de visitantes que acuden al mercado, los comerciantes no pueden estar al pendiente de todas las personas que extienden la mano para levantar un artículo y preguntar su precio, para asegurarse de que sea entregado de vuelta en caso de no ser vendido.

“Por la sana distancia estamos más al pendiente de todos los que se acercan, de que no se amontonen, pero en lo que das una feria o atiendes a otro cliente, descuidas al de atrás, y aunque las ‘cachen’ y le hablen a la Policía al final no les hacen nada, con solo devolver lo que robaron son puestas en libertad”, comentaron los comerciantes molestos de que los robos no cesen.

Además, aseguraron que los amantes de lo ajeno no solo hurtan sus locales, sino también los bolsillos de quienes acuden al mercado, pues al momento de pagar se dan cuenta de que su bolso ha sido saqueado y el monedero ha desaparecido.

“Estos clientes ya no regresan, una vez asaltados no vuelven a poner el pie en el mercado y nosotros perdemos clientela y ganamos mala fama”, manifestaron.

Además, manifestaron que en varias ocasiones las pandillas se han enfrentado a golpes en medio de los puestos; esos días se pierden las ventas, pues los clientes, por miedo, ya no regresan.

Por su parte, la Comisión de Seguridad señaló que no se tienen reportes de lo denunciado por los comerciantes.