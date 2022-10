Con descuentos para transporte, en Torreón apoyan economía de la ciudadanía

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias de Torreón, la Administración Municipal, a través de la Dirección de Atención Ciudadana y en convenio con grupo Senda, ofrece cartas de descuento para la compra de boletos de autobús.

Érika Sotomayor Hernández, titular de la dependencia, explicó que gracias a la colaboración entre el Municipio y la empresa de transporte, se mantiene vigente este programa que ofrece el 35 por ciento de descuento en destinos como Monterrey, Acuña, las corridas de Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Matehuala, Nuevo Laredo, Charcas, Linares y Tamazunchale.

Informó que destinos como Monterrey son muy solicitados por cuestiones médicas, por lo que el programa apoya el gasto familiar en ese tipo de circunstancias de salud.

También agregó que economizar en aspectos como el transporte, es muy significativo para ciudadanos que son oriundos de otros estados y no tienen los recursos suficientes para regresar a su lugar de origen.

Agregó que las cartas tienen validez durante tres días posteriores a su expedición, los pagos se deberán hacer en efectivo en las taquillas del grupo Senda, no aplica descuento sobre descuento, no son transferibles, no aplica cancelaciones ni devoluciones y el apoyo es válido únicamente en Torreón.

Sotomayor Hernández, mencionó que el horario de entrega de las cartas de descuento es de lunes a viernes de 09:00 a 11:00 horas, en la planta baja de la Presidencia Municipal, en donde se ubica el área de atención presencial.