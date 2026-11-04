Conagua ordena sellar tubería clandestina y sanear el lecho seco del río Nazas

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    Conagua ordena sellar tubería clandestina y sanear el lecho seco del río Nazas
    Las descargas provocaron malos olores que afectaron a habitantes de nueve colonias del norte de Torreón.

La tubería utilizada para conducir las aguas residuales fue instalada sin autorización

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ordenó clausurar y sellar la tubería por la que se vertían aguas residuales en el lecho seco del río Nazas, además de retirar mediante pipas el líquido acumulado. La intervención federal se realizó tras las quejas de vecinos de nueve colonias del norte de Torreón por los malos olores que desprendía el agua estancada.

Durante las inspecciones, el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte detectó que los residuos, provenientes principalmente de las industrias láctea y textil, llegaban al cauce a través de una línea instalada sin autorización. La investigación relacionó las descargas con el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) de Gómez Palacio.

Conagua sanciona con hasta 250 mil pesos al Sideapa por descargas en el río Nazas

Como primera medida, se deberán reparar las fallas en el cárcamo de bombeo relacionado con los vertidos, a fin de detener el flujo de aguas residuales hacia el río. De manera paralela, la Conagua ordenó retirar con pipas el agua estancada y aplicar cal y tierra sobre el suelo afectado para reducir los riesgos sanitarios.

El sellado de la tubería será definitivo, con el propósito de impedir que vuelva a utilizarse para conducir desechos al cauce, en la zona limítrofe entre Coahuila y Durango.

Sideapa enfrenta posible multa de hasta 250 mil pesos

El procedimiento administrativo comenzó a finales de octubre y actualmente se encuentra en la etapa de calificación de las infracciones. Una vez concluida esta revisión, la Conagua notificará al organismo operador las sanciones correspondientes y las medidas correctivas que deberá cumplir.

La multa podría alcanzar los 250 mil pesos. Además, el Sideapa tendrá que realizar trabajos de saneamiento y restauración en el área afectada para reparar el daño ambiental.

Vecinos piden vigilancia tras el saneamiento

Habitantes de las colonias cercanas señalaron que los malos olores se intensificaron durante los últimos días, al grado de volverse insoportables. También reportaron dolores de cabeza y molestias respiratorias, principalmente entre las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Representantes vecinales solicitaron que las autoridades supervisen el retiro de las aguas residuales y mantengan la vigilancia en el sector para evitar que las descargas se repitan.

La Conagua dará seguimiento tanto a los trabajos de saneamiento a cargo del Sideapa como al procedimiento administrativo que determinará la sanción correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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