Conductor se vuelca en Los Chorros, por ir a exceso de velocidad

Un tráiler que circulaba a exceso de velocidad por la carretera federal 57 en el tramo Los Chorros, en la ciudad de Saltillo, sufrió un desequilibrio y volcadura a la altura del kilómetro 232.

El incidente tuvo lugar cerca de las seis de la tarde, cuando el tractocamión con remolque se desplazaba de sur a norte rumbo a Monterrey, donde se registraron fuertes lluvias; el único lesionado fue el conductor de la unidad.

El pavimento mojado provocó que el tráiler derrapara y el remolque se desestabilizara, impactando contra la cabina. Como resultado del accidente, el tractocamión volcó a un costado de la misma carretera, dañando una barrera de contención.

Aunque no se vio afectada la circulación, se realizó un reporte al sistema de emergencias 911. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) se acercaron al lugar, evaluaron al conductor y lo trasladaron a una clínica particular con lesiones no graves.

Fue necesario el uso de dos grúas para levantar la cabina y reajustar el remolque.

Durante las maniobras, la Guardia Nacional (GN) aseguró el carril de menor rapidez durante aproximadamente una hora. Ahora se consignará el informe del accidente ante la agencia investigadora del ministerio público de Arteaga, Coahuila.