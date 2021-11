Confía UAdeC en obtener recursos para aguinaldos

Luego de que el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, indicó que requieren de 430 millones de pesos para cubrir el pago de prestaciones de fin de año, informó que las negociaciones con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los Diputados Federal avanzan, por lo que confía en obtener un monto de 430 millones de pesos para cubrir el pago de aguinaldos y otras prestaciones a los trabajadores.

Sostuvo que como cada año se espera que el recurso se consiga de último momento, ya que no se destinan recursos para el pago de las pensiones de los trabajadores pensionados.

En ese sentido, Hernández Vélez indicó que las observaciones recibidas por la Auditoría Superior de la Federación en el mes de octubre están relacionadas con ese déficit de recursos, pues del dinero disponible se ha tomado para pagar los sueldos de manera puntual, sin embargo, apuntó que se solventarán debidamente y confía en que el recurso se obtendrá antes del 25 de diciembre.

“Hay una ley que señala que debemos cubrir catorcena con catorcena del salario de los jubilados y los trabajadores, pero por otro lado en la ley de auditoría nos señala que debemos tener todo en regla, pero esto no se puede porque no tenemos recursos para pagarles a los jubilados y se trata de un principio básico de justicia. No podemos dejar desamparadas a las personas que trabajaron por más de 30 años para la Universidad y que formaron a cientos de generaciones de coahuilenses”, dijo.

Otra de las problemáticas que enfrenta la UAdeC por la falta de recursos, agregó el rector, es el aumento de matrícula, aunque dijo que pese a la falta de apoyo la institución se encuentra buscando soluciones para ampliar su matrícula el próximo ciclo escolar 2022-2023, con nuevas opciones como el Instituto de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y carreras en línea para poder admitir más alumnos.