Congreso de Coahuila perfila votación del paquete económico 2027 entre el 20 y 22 de diciembre

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    Congreso de Coahuila perfila votación del paquete económico 2027 entre el 20 y 22 de diciembre
    Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, informó que el paquete económico 2027 se votará en la tercera semana de diciembre. SANDRA GÓMEZ

La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, informó que las leyes de ingresos ya se revisan en comisiones y el Ejecutivo entregará su propuesta el 30 de noviembre

TORREÓN, COAH.- El Congreso de Coahuila perfila votar entre el 20 y el 22 de diciembre el paquete económico estatal y las leyes de ingresos para 2027. La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, señaló que ambas votaciones figuran entre los últimos asuntos que buscará resolver la actual legislatura antes del relevo.

Las comisiones legislativas ya revisan las leyes de ingresos. Morales Núñez explicó que el Gobierno del Estado deberá entregar su propuesta económica el 30 de noviembre, por lo que la previsión es llevar los dictámenes al pleno en la tercera semana de diciembre.

Reconocerá Congreso de Coahuila a personas e instituciones por su trayectoria y aportaciones a la sociedad

Antes de esas votaciones, el Congreso tiene en agenda el informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas y las comparecencias para revisar los resultados de su administración. La diputada consideró que ese balance debe hacerse a partir de indicadores que permitan ver qué ha pasado con la seguridad, el desarrollo y la calidad de vida en el estado.

Entre los temas que destacó está la atención a la salud mental de los trabajadores. Señaló que en ese rubro ha habido coordinación entre instituciones y empresas, y que sus efectos también alcanzan a las familias.

Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones

El pleno también votará los nombramientos de quienes estarán al frente de los órganos internos de control de cuatro organismos autónomos. Una vez aprobadas las designaciones, se les tomará protesta. En las próximas semanas también se prevé una sesión solemne para reconocer a ciudadanos coahuilenses por su labor en favor de sus comunidades.

Morales Núñez indicó que, después de tres años de trabajo, la intención es resolver el mayor número posible de asuntos antes de entregar la agenda a la siguiente legislatura, que se instalará el 1 de enero de 2027.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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