Congreso de Coahuila perfila votación del paquete económico 2027 entre el 20 y 22 de diciembre

TORREÓN, COAH.- El Congreso de Coahuila perfila votar entre el 20 y el 22 de diciembre el paquete económico estatal y las leyes de ingresos para 2027. La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, señaló que ambas votaciones figuran entre los últimos asuntos que buscará resolver la actual legislatura antes del relevo. Las comisiones legislativas ya revisan las leyes de ingresos. Morales Núñez explicó que el Gobierno del Estado deberá entregar su propuesta económica el 30 de noviembre, por lo que la previsión es llevar los dictámenes al pleno en la tercera semana de diciembre.

Antes de esas votaciones, el Congreso tiene en agenda el informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas y las comparecencias para revisar los resultados de su administración. La diputada consideró que ese balance debe hacerse a partir de indicadores que permitan ver qué ha pasado con la seguridad, el desarrollo y la calidad de vida en el estado. Entre los temas que destacó está la atención a la salud mental de los trabajadores. Señaló que en ese rubro ha habido coordinación entre instituciones y empresas, y que sus efectos también alcanzan a las familias.

El pleno también votará los nombramientos de quienes estarán al frente de los órganos internos de control de cuatro organismos autónomos. Una vez aprobadas las designaciones, se les tomará protesta. En las próximas semanas también se prevé una sesión solemne para reconocer a ciudadanos coahuilenses por su labor en favor de sus comunidades. Morales Núñez indicó que, después de tres años de trabajo, la intención es resolver el mayor número posible de asuntos antes de entregar la agenda a la siguiente legislatura, que se instalará el 1 de enero de 2027.