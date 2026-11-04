Congreso obligaría a guarderías de Coahuila a contar con protocolos contra la violencia infantil

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    Congreso obligaría a guarderías de Coahuila a contar con protocolos contra la violencia infantil
    El diputado Guillermo Ruiz presentó una iniciativa para reforzar la protección de niñas y niños en guarderías y centros de atención infantil mediante nuevos protocolos y programas de capacitación. HOMERO SÁNCHEZ

El diputado Guillermo Ruiz propuso facultar a la Pronnif para capacitar al personal de los centros de atención y establecer medidas para prevenir, detectar y atender casos de maltrato, abuso y negligencia

Con el propósito de fortalecer la protección de niñas y niños en guarderías y centros de atención infantil, el diputado Guillermo Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Coahuila.

La propuesta contempla otorgar nuevas facultades a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para que diseñe, implemente y evalúe programas de capacitación dirigidos al personal de estos establecimientos, enfocados en la detección y atención de posibles casos de maltrato infantil, abuso y negligencia.

La propuesta plantea incorporar el artículo 36 Bis para establecer la obligación de los centros de atención de contar con protocolos internos para prevenir, detectar y actuar ante presuntos casos de maltrato, agresiones, abuso, violencia sexual y cualquier otra forma de violencia contra niñas y niños dentro de sus instalaciones.

Estos protocolos deberán ajustarse a los lineamientos que emita la PRONNIF e incluir capacitación continua para el personal, medidas de actuación inmediata y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Además, se propone modificar el artículo 41 para que los trabajadores de estos establecimientos estén obligados a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias que establezcan la Secretaría de Educación, la Pronnif y la Subsecretaría de Protección Civil.

En la exposición de motivos, el legislador señala que la legislación actual contempla principalmente medidas de seguridad relacionadas con las condiciones físicas de los inmuebles, como salidas de emergencia, extintores, instalaciones eléctricas y rutas de evacuación, por lo que considera necesario incorporar disposiciones específicas para proteger la integridad física y emocional de los menores.

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Además, señaló que la Pronnif reportó durante 2025 más de siete mil casos de vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales alrededor de mil estuvieron relacionados con posibles delitos sexuales, principalmente cometidos por familiares.

La iniciativa sostiene que el personal de los centros de atención infantil puede ser de las primeras personas en identificar cambios de conducta o señales físicas y emocionales que adviertan una posible situación de riesgo, por lo que considera necesario fortalecer su preparación para actuar oportunamente y dar aviso a las autoridades.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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