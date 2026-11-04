Congreso obligaría a guarderías de Coahuila a contar con protocolos contra la violencia infantil

Con el propósito de fortalecer la protección de niñas y niños en guarderías y centros de atención infantil, el diputado Guillermo Ruiz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Coahuila.

La propuesta contempla otorgar nuevas facultades a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), para que diseñe, implemente y evalúe programas de capacitación dirigidos al personal de estos establecimientos, enfocados en la detección y atención de posibles casos de maltrato infantil, abuso y negligencia.

La propuesta plantea incorporar el artículo 36 Bis para establecer la obligación de los centros de atención de contar con protocolos internos para prevenir, detectar y actuar ante presuntos casos de maltrato, agresiones, abuso, violencia sexual y cualquier otra forma de violencia contra niñas y niños dentro de sus instalaciones.

Estos protocolos deberán ajustarse a los lineamientos que emita la PRONNIF e incluir capacitación continua para el personal, medidas de actuación inmediata y mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Además, se propone modificar el artículo 41 para que los trabajadores de estos establecimientos estén obligados a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias que establezcan la Secretaría de Educación, la Pronnif y la Subsecretaría de Protección Civil.

En la exposición de motivos, el legislador señala que la legislación actual contempla principalmente medidas de seguridad relacionadas con las condiciones físicas de los inmuebles, como salidas de emergencia, extintores, instalaciones eléctricas y rutas de evacuación, por lo que considera necesario incorporar disposiciones específicas para proteger la integridad física y emocional de los menores.