Considera Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo que el PEF no viene favorable para Coahuila

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 está centralizado y no viene favorable ni para Saltillo, ni para Coahuila: Manolo Jiménez Salinas

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 está centralizado y no viene favorable ni para Saltillo, ni para Coahuila ni en general para los estados y municipios, consideró el alcalde Manolo Jiménez Salinas.

“Es un presupuesto completamente centralizado, donde no se escucha el sentir y pensar de las diferentes regiones del país y eso no es bueno porque no es lo mismo lo que se requiere en Coahuila que lo que se requiere en Oaxaca”, subrayó.

“Son de las cosas que no comprende uno, pero como buenos norteños, buenos saltillenses y coahuilenses pues aquí le entramos”, recalcó Jiménez Salinas al recordar los recortes al rubro de la seguridad.

Aunque consideró “muy bueno” que se sigan considerando 100 millones de pesos para la ampliación de la carretera a Zacatecas en el tramo Saltillo-Derramadero, el Presidente Municipal señaló que espera que ahora sí se hagan efectivos, luego de que en años pasados también se presupuestó ese recurso para el proyecto, “pero la Federación nunca los ejerció”.