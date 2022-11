“Convocatoria reciente definirá liderazgo de Morena en Comités del Voto, no a candidatos, pero voy a participar”: Guadiana

Luego de que el Comité Nacional de Morena emitió una convocatoria relacionada al siguiente proceso electoral de Coahuila, el senador Armando Guadiana recalcó que dicha convocatoria no es la que definirá la candidatura a Gobernador.

En una rueda de prensa, el senador aclaró que lo que se va a formar con esta convocatoria, son los comités de la Cuarta Transformación de Morena, que consisten en la coordinación y defensa del voto y que se instalarán previo a designar al candidato del partido marrón.

“No es para las candidaturas del 2023, eso es ya otro proceso que es el se la designación de un candidato, pero eso es después de que el Congreso de Coahuila emita la convocatoria”, mencionó, destacando que estas fechas serán aproximadamente en febrero.

Descartó que quien sea designado para integrar el Comité, no necesariamente sea quien salga designado para la candidatura para Gobernador a través del partido.

“Yo quiero ser coordinador de esto, pero una vez abriéndose el siguiente proceso, yo también quiero participar”, manifestó.

En cuanto a los requisitos de esta convocatoria que culmina el 12 de noviembre, que Morena adecúa las convocatorias conforme a los códigos penales de todos los estados, incluyendo los requisitos de residencia que se establecieron.

“Que no se auto engañen algunos de mia interesados que no quieren ser coordinadores sino que quieren ser candidatos a gobernadores”, expresó advirtiendo que este mensaje no está dirigido a Ricardo Mejía sino a todos.

Agregó, que hasta este momento, aún cuando faltan varios meses para que de inicio el proceso electoral formalmente, ya ha habido interesados quienes han cometido actos anticipados de campaña.

“Con esto me refiero a personas en toda la República se que vienen del poder por el poder. Yo tengo una buena relación con Luis Fernando Salazar y con el otro no tengo mucha porque ha atacado. Lo bueno es que se aclararon las cosas a nivel nacional porque como lo dije: no soy piñata de nadie”, mencionó.

Sobre la confusión que se ha manifestado en el proceso, dijo: “Les falta firmeza al comité ejecutivo nacional para definir las cosas o las fechas”.

Manifestó que en caso de no resultar seleccionado como candidato, no tiene ideas de renunciar a Morena e irse a otro partido, y por el contrario, apoyaría a la persona que se defina siempre y cuando se realice con un proceso limpio.

En ese sentido, también dijo que confía en el proceso pues se han desarrollado 21 elecciones en los estados, y en ninguna ha sido “dedazo”.

Por último, reveló que su coordinador de comunicación social e imagen, Alberto Hurtado, también buscaría participar en la contienda por una diputación local en el siguiente proceso, pero están a espera de las fechas.

