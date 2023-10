Corporaciones mantienen Torreón seguro ante presencia de migrantes, general Ibarra Flores llama a la calma

TORREÓN, COAH.- En su paso por esta ciudad rumbo a la frontera, ya sea de Piedras Negras o Ciudad Juárez, no se han registrado aquí hechos de inseguridad, todo va bien dijo el general comandante del Mando Especial, Eufemio Ibarra Flores.

La coordinación que existe entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno es correcta y no se tiene ningún problema, la intención es proteger a los migrantes, toda la fuerza de seguridad está empeñada en ello, detalló.

La fórmula ha sido la coordinación que existe entre la policía estatal, municipal y la Guardia Nacional, lo que ha impedido que delincuentes de otros estados vengan a irrumpir la tranquilidad.

En apoyo a la vigilancia de los migrantes se tienen destinados unos dos mil elementos de las diferentes corporaciones.

La población no debe preocuparse, los migrantes están controlados y no hay ningún problema, todo está bien, pero se permanece al pendiente para que la situación no salga de control.