Corregir políticas públicas que no son adecuadas en Coahuila, pide Morena a Riquelme

SALTILLO, COAH.- Morena pidió al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a un año de terminar este gobierno, a que con humildad y no con “triunfalismo”, se revisen y corrijan las políticas públicas que no han sido las adecuadas.

“Corregir donde no ha habido una buena planeación para no caer en los mismos errores del pasado, como son las deudas económicas históricas, que no se han tocado y han sido ignoradas en este gobierno”, planteó la diputada Teresa Meraz García.

Un tema pendiente es la grave situación que viven los maestros, que siguen sin tener servicio médico de calidad, y el futuro de sus pensiones y prestaciones es incierto, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Seguridad, sistema de salud profesional, más y mejores empleos en Coahuila, destaca Miguel Riquelme en mensaje previo al Quinto Informe

Asimismo, señaló que la transparencia y la honradez son atributos que los gobernantes deberían tener e insistió en fincar responsabilidades y, en su caso, se sancione a los responsables de la deuda estatal.

Señaló la necesidad de escuchar a todas las voces y corrientes políticas para encontrar solución a los problemas, con inclusión de la sociedad en la toma de decisiones.

“En Morena no apostamos a la unanimidad, ni al pensamiento único; estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura”, expresó.