Crean Ayuntamiento de Monclova el Consejo de Desarrollo Económico con apoyo de empresarios

MONCLOVA, COAH.- Con la firme intención de promover a Monclova y municipios de la Región Centro de Coahuila y lograr así la llegada de nuevos inversionistas y empresas de diversos rubros, se creó el Consejo de Desarrollo Municipal en la capital del acero.

El alcalde Mario Dávila Delgado preside esta agrupación donde también se integran a miembros de la Unión de Organismos Empresariales, del sector educativo, de salud y también expertos en la atracción de empresas que son monclovenses y se desarrollaron en la Secretaria de Economía en Nuevo León.

El edil explicó que se iniciaron los trabajos para desarrollar a Monclova en la parte económica.

Expuso lo principal es la promoción de la ciudad, sus características, su ubicación geográfica, los servicios con los que se cuenta para poder lograr que inversionistas busquen instalar sus proyectos en el territorio.

Al lograr este objetivo se podrá mejorar el flujo económico y combatir los índices de desempleo que actualmente tiene la localidad que oscilan entre los 4 mil.

“Estamos fuertes estamos en la ruta y vamos a trabajar para que la región centro tenga una mejor economía”, explicó el alcalde de Monclova.

Mencionó que una de las propuestas de esta primera reunión es el hacer la promoción de Monclova y la zona centro del estado en giras nacionales e internacionales, por ello se requiere de la asesoría de expertos en la materia como lo son Fernando Turner, Leopoldo Cedillo y Samuel Ramos.

En estas giras se expondrá a los inversionistas locales y extranjeros que se ofrece apoyos para la creación de nuevas empresas como lo son la condonación de pagos del impuesto predial, se les facilitarán predios para su instalación, la introducción de infraestructura y la limpieza de los terrenos.

“Se espera combatir el desempleo es la función principal de este consejo”, aseguró el edil.

José Eduardo Arellano, Presidente de la Unión de Organismos Empresariales y vicepresidente del Consejo informó que Mario Dávila cumple con uno de los compromisos que hizo en campaña al crear este Consejo donde se están uniendo diversos sectores como la industria, educación, salud y desarrollo urbano con la finalidad de mejorar la situación de Monclova.

“Nosotros por el lado de los empresarios, no vamos a dejar esto así, si nos estamos metiendo es porque vamos a lograr, no queremos que sea un consejo más, no queremos que nada más de papel, vamos a hacer cosas buenas”, aseveró el presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

“Era importante crear un Comité que buscará la llegada de empresas a Monclova que cuide la salud y la infraestructura” mencionó Raúl Flores González, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Coahuila Centro al destacar que las reuniones serán una vez al mes, para analizar los resultados.