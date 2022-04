Crecerá al doble demanda de agua, en los próximos 15 años en Saltillo

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 contempla no sólo fuentes de abastecimiento nuevas en la región -pozos en otros acuíferos-, sino también, aunque no lo dice expresamente, fuentes externas como el proyecto de traer agua desde el río Pánuco; el interés es garantizar el abasto porque en un período de 15 años la necesidad de la población se duplicará.

De acuerdo con las proyecciones del plan, para el 2030 la población de Saltillo llegará a más de un millón de habitantes, lo que duplicará la demanda de agua en 15 años, pero la ciudad no tiene fuentes superficiales (ríos) de abastecimiento y tendrá que buscarse nuevos acuíferos en la región y también a largo plazo incluirse en el proyecto Monterrey VI, que consiste traer agua desde el río Pánuco.

“Hoy en día el suministro de agua es regular en la zona urbana, sin embargo, estas fuentes son altamente susceptibles a las variaciones en las condiciones climatológicas, lo que hace muy vulnerable la disposición de agua para las actividades económicas y para el consumo humano. Esto obliga a una gestión del agua altamente eficiente y a la planeación de largo plazo que asegure agua suficiente para el desarrollo del municipio”, señala el plan.

La proyección indica que, en el 2030, la tasa de crecimiento en Saltillo será de uno por ciento y la de su economía podrá llegar al cuatro por ciento por año.

El plan también señala que en el medio rural se presentan carencias en el acceso al agua potable, por lo que ahí se requiere utilizar medios de aprovechamiento y distribución distintos al del sistema de agua entubada.

“La red de distribución de agua registra pérdidas físicas, las áreas de abasto, como bosques y sierras, están sujetas a contingencias frecuentes que redundan en la capacidad de los acuíferos para recargarse”, dice el documento.

De acuerdo con el ex director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Óscar Pimentel, que colaboró en el plan, si bien el texto no habla expresamente del Pánuco, sí lo engloba en las estrategias para garantizar el abasto no sólo de Saltillo, sino de la Región Sureste.

También, el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), Antonio Nerio, reveló que Coahuila ha solicitado ser incluido en el antiguo proyecto Monterrey VI, que contemplaba en un inicio llevar agua del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, y de ahí “bombear” agua hasta Monterrey y Saltillo.

“El agua desde el río Pánuco no está en el plan con esas palabras como tal, no con el nombre del Pánuco, pero sí está contemplado revisar las disponibilidades futuras que tendrá el Valle de Saltillo y poder determinar cuáles son las fuentes de las que nos vamos a abastecer para los próximos años”, explicó Pimentel González.

Agregó que el plan, en el tema del agua, está diseñado para prevenir y “que no nos suceda como lo que lamentablemente está sucediendo en la Zona Metropolitana de Monterrey”.

Los planteamientos

Las áreas de oportunidad que visualiza el plan son mejorar la red de distribución ante pérdidas por fugas, vigilar las áreas protegidas para garantizar la recarga de los mantos acuíferos de la región, fortalecer la cultura del agua, construir más represas, mejorar el tratamiento y rehúso de aguas residuales y elaborar un Reglamento de Aguas y Saneamiento, entre otros.

Con datos hasta el 2021, Aguas de Saltillo, la empresa asociada al municipio y que se encarga de la distribución del agua, atiende a 950 mil personas y cuenta con 271 mil 437 clientes activos y tiene una eficiencia física en el abasto del 79 por ciento en la red, es decir, del 100 por ciento del agua que se extrae, sólo el 21 por ciento no llega a los domicilios, y tiene una línea de conducción de 2 mil 850 kilómetros en la ciudad.