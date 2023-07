Crisis en AHMSA: pocos obreros migran por trabajo, algunos se subcontratan y la mayoría no obtiene empleo por la edad

“Busqué semanas la forma de poder sacar lo que ganaba en la planta, pero no se puede, son chambitas las que agarras en un lado o en otro y es muy difícil poder sacar adelante la situación que se vive, por eso me vine para acá, conocidos me ayudaron a conseguir trabajo y aquí voy a quedarme hasta que den una solución” , expresó en entrevista telefónica con VANGUARDIA.

Lamentablemente existe un lado aún más negativo para los trabajadores, un gran porcentaje de los obreros de AHMSA oscilan entre los 45 a 60 años y estaban por tramitar sus pensiones o jubilaciones antes de esta crisis y ahora ellos son quienes sufren aún más la desesperación de no ser contratados en otras empresas.

Juan Manuel Arreguin Linares, obrero con 37 años de antigüedad del BOF en Colada Continua de la Planta 2 de Altos Hornos, es una de las personas que tiene dificultades para poder encontrar un empleo, esto ha impactado en la economía de su familia.

“Ya es mucho, las familias ya no aguantamos yo soy una persona de 56 años y ya donde sea no me dan trabajo, tengo 37 años de antigüedad, en veces ya no se puede, se tenía un guardadito pero ya no se soportó, mi esposa trabaja, mis hijos también, pero es insostenible”, comentó

Los únicos trabajos que se pueden obtener a esta edad, son como despachadores en gasolineras, de vigilantes y esto es de riesgo, así lo consideran sus familiares.