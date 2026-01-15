Da la espalda PT a Tony Flores; se deslinda de actitudes violentas del diputado de Coahuila

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Da la espalda PT a Tony Flores; se deslinda de actitudes violentas del diputado de Coahuila
    El PT calificó de violentas e inapropiadas las actitudes del diputado local petista. FOTO: VANGUARDIA

Aclara Ricardo Mejía Berdeja que las actitudes del legislador contravienen los principios del partido

Luego de las declaraciones del diputado local por el Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra en las que reta a golpes a Diego Rodríguez, subsecretario del Gobierno del Estado de Coahuila, y en las que incluye a Limbar Valdez, el PT se deslinda de las actitudes violentas del legislador local “que contravienen los principios del partido y afirma”: “Son a título personal”.

A través de un comunicado, la dirigencia petista aclara que la Comisión Ejecutiva del PT en Coahuila se deslinda de todas las declaraciones y acciones que realice el diputado local, Tony Flores, quien lamentablemente y en diversas ocasiones se ha conducido de manera violenta, irascible e inapropiada, “y todo ello va totalmente en contra de los postulados de nuestro instituto político”.

La misiva, firmada por Ricardo Mejía Berdeja, comisionado político del PT en Coahuila, agrega: “Asumimos que las posturas del legislador son a título personal y no tienen el aval de la dirigencia estatal ni de la nacional, porque, reiteramos que su conducta inadecuada no responde a los lineamientos establecidos tanto en nuestros estatutos y principios del Partido y lineamientos establecidos por nuestros órganos máximos de dirección”.

Asimismo, agrega: “Reprobamos las conductas que constituyan ofensas para la ciudadanía y actitudes y comportamientos que no corresponden a su investidura. En el Partido del Trabajo nuestras líneas de acción están centradas en buscar el bienestar y actuar con respeto a la población, por lo que todo funcionario público emanado de las filas petistas debe apegarse a los principios que nos dieron origen y que nos han dado soporte como expresión política nacional.

El comunicado concluye: “El PT es un partido de izquierda y siempre, bajo cualquier circunstancia actuará y responderá a este principio”.

En días pasados, Tony Flores publicó un video en su Facebook donde, dijo que a quien retaba a golpes era a Diego Rodríguez, “porque a ‘Limnadie’, ni vale la pena mencionar su nombre, dijo, ni quién lo pele”, refiriéndose a Limbar Valdéz, integrante del Partido Verde.

“Yo no me voy voy a bajar al nivel de él, pero si él quiere venir, yo ya me protegí; si él me busca ahorita, aquí ando en Saltillo, que me busque para partirle su madre; si quiere ir mañana porque prometió ir mañana a Múzquiz, lo voy a esperar con gusto, quedó de ir a orinar a mi casa, pero que lo haga, ahí lo voy a estar esperando. Ya me protegí y ahora sí, si viene, con gusto le damos sus put...zos”, agregó en el video.

Asimismo, el 10 de diciembre, el mismo diputado Antonio Flores Guerra utilizando la tribuna del Congreso del Estado, retó a golpes al subsecretario de Gobierno de la Región Carbonífera, Francisco Tobías, a quien acusó de haber ofendido a su hermana Tania Flores.

”No podemos tolerar que servidores públicos como Francisco Tobías, que es un cobarde, se lo digo de frente, se lo digo en la cara, y estoy esperando que me conteste el reto; estamos listos, cabr...n, a la hora que quieras, para darnos en la madre; no te voy a permitir que sigas ofendiendo a mi familia. Estamos listos, Francisco Tobías, a la hora que quieras”, lanzó el polémico legislador desde la sede del Poder Legislativo.





