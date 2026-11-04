De Saltillo a Texas: Gina Hinojosa hace historia y revive el pasado mexicano del estado

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    De Saltillo a Texas: Gina Hinojosa hace historia y revive el pasado mexicano del estado
    La demócrata derrotó a Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en ganar la gubernatura texana. FOTO: CHAT GPT

Su triunfo cobra relevancia histórica por los vínculos que unen a Texas con Coahuila desde los primeros años de México independiente.

Texas tendrá una nueva gobernadora con raíces latinas. Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre y puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura del estado estadounidense. Su victoria también representa un hecho histórico para la representación política hispana.

Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora de ascendencia mexicana electa de Texas

El resultado tiene un significado especial para Coahuila, pues ambos territorios compartieron una misma entidad durante los primeros años de la República Mexicana, cuando Saltillo fue sede de los poderes estatales. Casi dos siglos después, esa historia vuelve a cobrar relevancia.

CUANDO SALTILLO ERA LA CAPITAL DE COAHUILA Y TEXAS

La historia compartida comenzó en 1824, cuando el Congreso Constituyente mexicano decretó la unión de Coahuila y Texas en una sola entidad federativa.

El 15 de agosto de ese año se instaló en Saltillo el Congreso Constituyente estatal, encargado de establecer las bases de su organización política. Posteriormente, el 11 de marzo de 1827, se promulgó la Constitución del Estado Libre de Coahuila y Tejas.

Saltillo fue la primera sede de los poderes estatales, pero en 1833 la capital se trasladó a Monclova, en medio de las tensiones políticas que marcaron la relación entre ambos territorios.

En 1836, Texas declaró su independencia de México. Nueve años después, en 1845, fue anexado a Estados Unidos. Así comenzó una nueva etapa territorial que separó políticamente a ambas regiones, aunque sus vínculos culturales y económicos continuaron.

$!Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre.
Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre. FOTO: ESPECIAL

GINA HINOJOSA ROMPE EL DOMINIO REPUBLICANO EN TEXAS

Hinojosa, legisladora estatal y abogada de Austin, venció a Abbott, quien buscaba un cuarto mandato como gobernador. La última demócrata en ocupar el cargo había sido Ann Richards, cuyo gobierno concluyó en 1995.

Durante su campaña, Hinojosa puso énfasis en el costo de vida, la educación pública y el combate a la corrupción. Su triunfo abre una nueva etapa política en uno de los estados más importantes de Estados Unidos por su peso económico, energético y comercial.

La victoria también coincide con el triunfo demócrata de James Talarico en la elección al Senado estadounidense por Texas, lo que marca una jornada relevante para ese partido.

CALIFORNIA TAMBIÉN ELIGE A XAVIER BECERRA

La representación latina también tuvo protagonismo en California, donde Xavier Becerra ganó la elección para gobernador frente al republicano Steve Hilton.

El resultado adquiere relevancia histórica porque California formó parte del territorio mexicano hasta 1848, cuando México cedió extensas regiones a Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

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¿QUÉ SIGNIFICA EL TRIUNFO PARA COAHUILA?

Texas es un socio estratégico de México en comercio, inversión, energía e infraestructura. Por su cercanía geográfica y sus relaciones económicas, las decisiones de su gobierno tienen repercusiones para Coahuila y otras entidades fronterizas.

La elección de Hinojosa representa un acontecimiento simbólico por la historia compartida entre ambos territorios. Sin embargo, sus efectos en temas como migración, seguridad y comercio dependerán de las decisiones que adopte su administración.

A 190 años de la separación de Texas, la historia entre Saltillo y el estado estadounidense vuelve a ocupar un lugar en la conversación pública, ahora bajo una nueva etapa política.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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