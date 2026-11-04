De Saltillo a Texas: Gina Hinojosa hace historia y revive el pasado mexicano del estado

Texas tendrá una nueva gobernadora con raíces latinas. Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre y puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura del estado estadounidense. Su victoria también representa un hecho histórico para la representación política hispana.

El resultado tiene un significado especial para Coahuila, pues ambos territorios compartieron una misma entidad durante los primeros años de la República Mexicana, cuando Saltillo fue sede de los poderes estatales. Casi dos siglos después, esa historia vuelve a cobrar relevancia.

CUANDO SALTILLO ERA LA CAPITAL DE COAHUILA Y TEXAS

La historia compartida comenzó en 1824, cuando el Congreso Constituyente mexicano decretó la unión de Coahuila y Texas en una sola entidad federativa.

El 15 de agosto de ese año se instaló en Saltillo el Congreso Constituyente estatal, encargado de establecer las bases de su organización política. Posteriormente, el 11 de marzo de 1827, se promulgó la Constitución del Estado Libre de Coahuila y Tejas.

Saltillo fue la primera sede de los poderes estatales, pero en 1833 la capital se trasladó a Monclova, en medio de las tensiones políticas que marcaron la relación entre ambos territorios.

En 1836, Texas declaró su independencia de México. Nueve años después, en 1845, fue anexado a Estados Unidos. Así comenzó una nueva etapa territorial que separó políticamente a ambas regiones, aunque sus vínculos culturales y económicos continuaron.