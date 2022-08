TORREÓN, COAH.- El partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC) decidirá en septiembre próximo si formará una alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en los comicios del próximo año en los que se renovará la gubernatura de Coahuila y el Congreso local.

Lenin Pérez Rivera, dirigente estatal del UDC, señaló que sólo habrá alianza si se prioriza a los coahuilenses.

“Preocupa mucho lo que hemos estado observando en las últimas semanas, la guerra sucia interna, las descalificaciones, las campañas de división que no contribuyen de ninguna manera a la unidad y a la cohesión”, sostuvo el líder de UDC.

Sin embargo, aunque la alianza con Morena y el PT no está definida, Pérez Rivera hizo hincapié en que no habrá alianza con el PRI, partido con el que, dijo, no existe ninguna coincidencia.

Descartó también que pudiera llegar a aliarse con el PAN.

Otra de las condiciones para que exista una alianza con Morena y el PT es que exista un consenso.

“Sólo si la izquierda de Coahuila tiene verdaderamente un proyecto ganador, que no haya imposición”, dijo.

Destacó que él podría ser un aspirante a la gubernatura, porque, dijo: “Lenin tiene el conocimiento, la valentía y la experiencia de ganarle al PRI”.

