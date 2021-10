Declina Zermeño hablar sobre detención del Ministro Javier Laynez Potisek

El Ministro, por su parte, afirma que no iba ebrio y señala deficiencias e irregularidades en el proceso que se le siguió en el centro de detención preventiva de la Colón.

Torreón, Coahuila. - El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, detenido el pasado sábado en Torreón por el operativo alcoholímetro, es un agente respetable, un lagunero distinguido, expresó el alcalde Jorge Zermeño Infante.

El edil declinó hablar más del caso, a fin de no violentar la ley de datos personales y no estar autorizado a proporcionar nombres de personas que en eventualmente pudieran haber sido detenidas o no.

Cuando se le detiene a alguien, se remite a los jueces municipales y en su caso a los Ministerios Púbicos del Estado, que son los que cobran las multas.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, fue detenido el pasado 9 de octubre en esta ciudad, por faltas al reglamento de tránsito al conducir con aliento alcohólico, según el reporte de Tránsito y Vialidad.

Zermeño Infante explicó que por el momento no existe una investigación sobre este tema, pero está dispuesto a aportar la información que sea requerida.