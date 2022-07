Denuncia maltrato en módulo del Repuve en Acuña

ACUÑA, COAH.- Trabajadores que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) usó en el módulo del Registro Público Vehicular, han sido señalados por usuarios y representantes de organizaciones por malos tratos a la gente, así como de dirigirse de forma prepotente.

Starki Cedillo, coordinador de Onappafa en la región, dijo que buscaran elevar la denuncia formal con el nuevo jefe del módulo, ya que hay gente que viaja 100 kilómetros buscando regularizar su unidad y por el poco criterio de estos “auxiliares” de Morena, no pueden y se regresan sin éxito.

“El problema aquí es con, no sé, un muchacho, joven o señor, que, ahorita hablando con él, dice que ni siquiera trabajo aquí, que él solo da apoyo y que ni siquiera le pagan, pero es él quien está regresando los vehículos, por ejemplo, porque no se ven los números de serie, en las fotografías, pero en el vehículo sí se ven. Él nunca da su nombre, es muy prepotente”, mencionó.

Aclaró que solo se trata de la gente que puso Morena para auxiliar a los del módulo, ya que con estos no se ha tenido ningún problema.

“Son funcionarios públicos y se portan como si estuvieran haciendo un favor. Que no se les olvide, primero que nada, que son trabajadores del pueblo.

El módulo se lava las manos diciendo que ellos no tienen qué ver con el módulo, dice que esa gente la instaló el partido supuestamente para dar asesoría y apoyo a la gente, pero ni dan apoyo, ni dan asesoría”, subrayó.

Dijo que esos supuestos trabajadores del partido solo maltratan a la gente y la regresan para solucionar lo que a todas luces son “caprichos”.

“Esto no puede seguir pasando, los funcionarios son trabajadores del pueblo y no están ahí para hacer sus caprichos; no es posible que se sientan intocables con un poquito de poder. Son servidores públicos y hago un llamado a toda la ciudadanía a pensarlo muy bien, si queremos este tipo de funcionarios en todo el Estado, ¡te imaginas!”, aseveró.