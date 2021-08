Denuncian a hombre por abuso sexual contra su hija en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un ex presidiario fue denunciado por su ex pareja, tras presuntamente haber violado a su hija de 9 años de edad, cuando ella se encontraba visitándole en el municipio de Frontera.

Jesús Uriel Anguiano quien habita en la colonia Occidental, recientemente salió de prisión tras haber cumplido una condena de 8 años por estar inmiscuido con la delincuencia organizada, en mayo de este año quedó en libertad y pidió a su ex pareja Blanca Abigail Tobías Herrera, le prestara a su hija por algunos días y esta se lo concedió pues se quedaría en la vivienda de sus abuelos paternos con quienes ha tenido buena relación.

La madre que habita en Saltillo junto a su hija, viajó a Frontera para que conviviera con su papá, sin saber que sería abusada por él.

Por dos meses estuvo con la familia en Frontera, la abuela le informó a Blanca que la niña habría tenido su primera menstruación y se le atendió en su momento, pero cuando regresó a Saltillo no tuvo periodo nuevamente.

Cuestionó a la menor el porqué no habría tenido su periodo y ella comenzó a llorar, le dijo que había hecho algo malo con un joven de Frontera y le castigaron, pero al paso de las horas no dejaba de llorar y decidió contar la verdad a su madre, su padre era quien en realidad la había abusado sexualmente.

“Le pregunté qué había pasado, para llevarla con una ginecóloga, se agachó y me dijo, pero no me vas a pegar, hice algo con un niño en Frontera, la mandé para su cuarto castigada y luego la encontré llorando en su cuarto, la abracé y ella llorando me dijo es que te voy a decir la verdad, no fue un niño, fue mi papá”.

Desde ese momento, Blanca le dijo que la apoyaría y comenzó a realizar una prueba rápida de embarazo misma que salió negativa, por ahora viajó a Frontera donde ya interpuso la denuncia contra su ex pareja, quien ahora se encuentra desaparecido, nadie tiene rastro de él.