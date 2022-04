Denuncian a policías de Frontera por detener y retener por cuatro días a menor de edad

Un padre de familia denunció a policías municipales de ciudad Frontera por detener injustificadamente a su hijo menor de edad y privarlo de su libertad por cuatro días consecutivos, en los que le mantuvieron encerrado en las celdas de seguridad pública.

Ricardo Pérez explicó que se está cometiendo un abuso de autoridad, toda vez que al entrar verlo vio que Ricardo David presentaba huellas de agresiones en su cuerpo y al momento que solicitó que paramédicos lo revisaran, en la comandancia se negaron a que recibiera atención médica.

“Ya llame a un socorrista de Ecrem y no le permitieron verlo y atenderlo, mi hijo señala que los policías lo golpearon brutalmente y ahorita no me lo quieren dejar ir a menos que pague una multa de mil 200 pesos y la verdad no cuenta con el dinero.”

Las autoridades policiacas informaron al progenitor que sus familiares habrían solicitado la detención toda vez que presuntamente agredió a su abuela y podría estar detenido hasta tres días, en espera de que uno de sus padres acudiera a pagar una multa.

“El menor está retenido por petición familiar porque ya no lo aguantan en su casa ” dijeron las autoridades municipales al padre del joven.

El padre, dio a conocer que interpondrá una queja formal en contra de los elementos quienes también le amenazaron de muerte después de dar a conocer a medios de comunicación su caso.