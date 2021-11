Denuncian en FGE a mujer que golpeó a perro con palo de golf en Monclova

Mónica “N”, mujer que golpeo a un perro con un palo de golf, dejándolo inmóvil por la inflamación de cerebro que sufrió, fue denunciada por el dueño del can, ante la Fiscalía General del Estado.

Oscar Zamora Bustos se presentó en la delegación centro de esta dependencia, para presentar la queja contra su propia vecina, quien ejerció la agresión el pasado primero de noviembre en la calle 18, de la colonia Emiliano Zapata.

Explicó que sus vecinos fueron quienes le informaron, mediante una llamada telefónica, que la mujer golpeó brutalmente a su mascota; rápidamente se trasladó a su domicilio y, al ver el estado inmóvil del can, solicitó la presencia de la policía municipal quien arribó al reporte, los elementos llamaron a la puerta de la mujer, sin embargo, esta no respondió.

Fue hasta el final que se fueron los uniformados cuando salió y dijo a Oscar que sí le habría golpeado a su perro, con el pretexto de que “le tiró la basura” previamente; ”Los p*nches perros deben de estar amarrados”, gritó la mujer.

“Es un perro cruzado, pero pues es parte de la familia, la vecina alega que el perro le había tirado la basura... que por tal motivo le pegó con el palo de golf, el golpe inflamo su cerebro por que el golpe fue entre la quijada y la oreja, buscando en redes di con una fundación y ellos me están apoyando” dijo Oscar.

“Si abre y cierra los ojos, pero está como en coma, me dicen los médicos que es parte de la inflamación del cerebro que no le deja mandar señales al resto de las extremidades”

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata se han ofrecido como testigos de la agresión al animal, para que se castigue a la mujer por las acciones de maltrato que realizó sobre él, toda vez que aseguran no es la primera vez que arremete contra los perros de la colonia de una forma agresiva.

“Los mismos vecinos han ido a verlo, una vecina ahorita se quedó a cargo de él, ahorita lo que toma el perro es suero y Gerber porque como está acostado no digiere”.

“Papucho” como hacen llamar al perro, se someterá a rayos X en la veterinaria donde se le atiende con apoyo de la Fundación Taraji A.C.

“Busco eso que mi perro se restablezca y que a la mujer le hagan entender que no puede estar golpeando a los animales, a mi también muchos perros me han tirado la basura y no por eso voy a andarlos agrediendo” concluyó.