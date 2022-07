Hambre, inseguridad y mendicidad: denuncia CDHEC descontrol en permisos migratorios en Coahuila

Los docentes solicitaron la inmediata intervención del Departamento Jurídico y del Secretario de Educación, pues aseguran que se dio trámite de manera inmediata a la queja en contra del profesor Manuel; sin embargo, las quejas contra la directora no se han atendido y aseguran no es la primera escuela en dónde tiene problemas con su plantilla docente.

No obstante, los docentes señalan que tras enterarse de las últimas quejas presentadas en su contra, las represalias contra el profesor Manuel González, por la representación sindical que ha iniciado, llegaron el extremo ayer jueves, pues fue removido de su cargo por un presunto altercado con un alumno. Sin embargo, el docente señaló que los hechos no han sido investigados y no se le ha permitido dar su versión, ni a los alumnos que se encontraban presentes al momento de los hechos.

Un grupo de maestros de la Escuela Secundaria General número 7 “ José Vasconcelos”, Ubicada en la Colonia Valle de las flores al nororiente de Saltillo, denunció este jueves ante medios de comunicación el acoso y abuso de autoridad por parte de la directora -que hace un año que llegó al plantel- pues les niega información administrativa y se rehusa a escuchar las quejas de los maestros.

El representante sindical de la secundaria, Manuel Gonzales Leza, señaló que las situación de irregularidades en el plantel se atribuye a quejas de los docentes que viven situaciones de acoso laboral, malos tratos por parte de la directora Esperanza B. y que en algunos casos, han llegado a restringir el derecho de uso de los sanitarios a docentes que por cuestiones de salud requieren acudir de manera continua.

“Tenemos una inquietud por irregularidades y malos manejos en documentación, que debe ser accesible a la parte sindical que somos nosotros, pero dichos documentos nos han sido negados; está hablando del registro de puntualidad y asistencia del que creemos se ha manipulado para favorecer y perjudicar a cierto personal, eso se vería reflejado en el estímulo económico que recibimos por ello. Además de ello, nuestro trabajo es velar por el bienestar de la parte sindical y hemos recibido diversas quejas por parte de los compañeros por los malos tratos y la actitud de la directora”, señaló el secretario general.

Por su parte, la secretaría de conflictos y parte de la plantilla laboral docente de esta institución, Ana Vela, indicó que en distintas ocasiones antes de acudir al Departamento Jurídico, han querido dialogar con la maestra para negociar el acceso a la información, así como informarle sobre desacuerdos que existen y señalar que su conducta raya en el acoso, sin embargo, la directora se ha negado a escucharlos.

“Cabe aclarar que antes de todo esto quisimos hablar con ella, pero no se nos permitió y nos trató de manera grosera a la parte sindical. Uno de los escritos es mío en donde yo hablo de los baños, porque se nos prohibió entrar a los baños de la escuela, cuando habemos 60 maestros y se nos mandó a un baño que está en malas condiciones, aparte se atentó con un bitácora en la que se nos exhibía a las maestras que íbamos al baño que ella cerró, al tener yo una situación de salud que requiero ir, no solo está atentando contra nuestros derechos, sino también contra la salud ”, apuntó.

Situación por la que la directora acumula al menos 15 quejas ante el departamento de jurídico de la Secretaría de Educación, desde el pasado mes de mayo, sin recibir respuesta ninguna de las quejas que se han presentado en su contra. No obstante, los docentes señalan que tras enterarse de las últimas quejas presentadas en su contra, las represalias contra el profesor Manuel González, por la representación sindical que ha iniciado, llegaron al extremo este jueves, pues durante las primeras horas del día fue removido de su cargo por un presunto altercado con un alumno.

Sin embargo, el docente señaló que los hechos no han sido investigados y no se le ha permitido dar su versión, ni a los alumnos que se encontraban presentes al momento de los hechos. “Entiendo qué es parte del protocolo y realmente no me preocupa como ‘Ah pues cuando investiguen se darán cuenta que la situación fue magnificada y manipulada por la directora para afectarme’, Lo que me preocupa es que las represalias están escalando y nosotros únicamente estamos diciendo cómo son las cosas en el plantel”, apuntó.

Por lo que solicita de la inmediata intervención del Departamento Jurídico y el secretario de Educación, pues aseguran que se dio trámite de manera inmediata a la queja en contra del profesor Manuel, sin embargo, las quejas contra la directora no se han atendido y aseguran no es la primera escuela en dónde tiene problemas con su plantilla docente.

Finalmente, los docentes aseguraron que continuarán en la lucha por que se esclarezca la situación. Por su parte, la directora Esperanza, se negó a dar entrevista a los medios de comunicación y aseguró que desconocía el tema.