Denuncian robo de árboles en plaza de Ramos Arizpe; llaman a no sustraerlos y pedirlos a Ecología

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    Denuncian robo de árboles en plaza de Ramos Arizpe; llaman a no sustraerlos y pedirlos a Ecología
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, llamó a la ciudadanía a involucrarse en el cuidado de las áreas verdes y evitar el robo de árboles recién plantados. ARCHIVO

Tras denunciar el robo de cuatro árboles recién plantados en una plaza pública, el alcalde de Ramos Arizpe llamó a formar comités vecinales para proteger las áreas verdes

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, denunció que, tras plantar árboles en una plaza pública del municipio, al día siguiente fueron robados cuatro ejemplares. Ante esta situación, el edil hizo un llamado urgente a la ciudadanía para concientizarse y cuidar los espacios verdes.

Gutiérrez Merino aclaró que no hay necesidad de sustraer la vegetación de los parques públicos, ya que la administración municipal la regala directamente a quien la solicite. Por ello, instó a la población a formar comités vecinales para la protección de la reforestación.

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“Aquí en esta plaza los pusimos y al día siguiente nos robaron cuatro árboles, se llevaron cuatro árboles. No es necesario, vayan ahí a Ecología, ahí se los regalamos nosotros, pero pues bueno, hay que hacer un bien para que podamos tener mucho más árboles”, expresó el alcalde.

El munícipe señaló que la participación ciudadana es clave para conservar la vegetación una vez plantada. “Es un compromiso que tenemos que hacer cada uno, concientizar a los vecinos, platicar con los vecinos y hacer comités para que cuiden las plazas y que cuiden los lugares”, enfatizó.

REFORESTACIÓN HISTÓRICA

En cuanto a las metas ambientales de su administración, el edil destacó que se contempla una reforestación histórica en el municipio. Se prevé plantar más de 3 mil 500 especies entre árboles, arbustos y palmas, superando lo realizado por administraciones anteriores juntas.

“Llevamos más de mil árboles plantados en lo que se ha reforestado en este año y medio de administración, pero el compromiso va a ser que en estos tres años tengamos más árboles que todas las administraciones juntas”, puntualizó el edil ramosarizpense.

Como parte de estas acciones ambientales, el municipio trabaja en el proyecto de una “Línea Verde”, la cual transformará un área en desuso en un espacio recreativo con más de 400 árboles, palapas, juegos infantiles y más de 200 luminarias.

Finalmente, el alcalde recordó que la administración mantiene obras en otros rubros prioritarios, como la gratuidad en clínicas de salud, el transporte estudiantil, los apoyos directos a escuelas y el refuerzo de cuatro equipos permanentes para labores de bacheo y recarpeteo.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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