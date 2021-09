Denuncian transportistas de carbón condiciones inseguras en Carbón I de Nava

“Las cosas están muy difíciles, las autoridades de la planta I no se prestan, tal parece que no quieren recibir el material, siempre se batalla en la báscula de pesaje, que no funciona; después el Auger (gusano) el aparato que analiza las calidades del mineral, tampoco; y para finalizar en el área de recepción del carbón o tiradero, es un área donde no se puede ni transitar lo que ha ocasionado estos siete accidentes”, mencionó Felipe Gutiérrez

Además dijo que prácticamente los choferes están trabajando en condiciones “infrahumanas”, primero porque que duran hasta 12 horas para poder descargar el mineral; y durante esa jornada, el personal de seguridad de la planta, no los deja realizar actividades necesarias.

Gutiérrez comentó que estas acciones ocasionaron que se realizara un paro, pero fueron ignorados por las autoridades.