Desairan candidatos Foro sobre el Agua en Torreón, solo Manolo Jiménez envió representante

Fueron invitados institucionalmente, confirmaron, y no fueron; director del CIADH lamenta que no den importancia al tema

TORREÓN, COAH.- Los candidatos a la gubernatura de Coahuila desairaron el Segundo Foro Regional Gobernanza del Agua organizado por el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), a pesar de que ya habían confirmado la asistencia.

Miguel Hernández Muñiz, director del Centro, mencionó que fueron invitados institucionalmente y al final el único que envió una representación fue el candidato de la Alianza por la Seguridad del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez. En su lugar acudió el coordinador de la campaña, Óscar Pimentel.

El foro tenía como propósito realizar un diálogo abierto con investigadores, especialistas, académicos y jóvenes líderes en el tema, para proponer y discutir la agenda del agua.

Para Hernández Muñiz el agua debe ser un “tema central, el eje rector, el epicentro de las políticas públicas del estado para poder garantizar el resto de los derechos humanos y ejes que pudieran dar viabilidad a la región y al estado.

“No hay economía, no hay desarrollo regional, salud, educación si no se garantiza el derecho humano al agua”, comentó el director del CIADH.

Miguel Hernández lamentó que los candidatos no le hayan dado importancia, no al evento, sino al tema que, recalcó, tiene valor económico, político y social. Refirió que eso se ve en las campañas, donde consideró que no se ven propuestas claras ni compromisos con el tema.