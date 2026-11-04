Desarrollan UAdeC y notarios sistema para autenticar escrituras en Coahuila

Francisco Aguirre Sánchez, presidente del Colegio de Notarios del Estado, reveló que el proyecto ya fue presentado ante autoridades estatales y contempla iniciar una etapa piloto en enero de 2027, mientras que la plataforma informática podría comenzar a funcionar a mediados de ese mismo año.

El Colegio de Notarios de Coahuila, en colaboración con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), desarrolla un sistema tecnológico para verificar la autenticidad de escrituras públicas y otros documentos notariales mediante hologramas de seguridad con números de identificación únicos, que podrán consultarse en una plataforma digital para prevenir falsificaciones y fraudes inmobiliarios.

“Apenas tuvimos un desayuno con el secretario de Gobierno. Y pues estuvo el secretario de Gobierno, Registro Público y la Dirección de Notarías”, explicó el dirigente, quien precisó que el encuentro se realizó durante la última semana de octubre.

“Empezamos en plan piloto con los hologramas el año que entra. Y yo espero que para mediados del año que entra ya esté en línea el sistema, pero los hologramas ya van a tener todo listo para funcionar con el sistema”, adelantó.

El mecanismo permitirá que los ciudadanos consulten el número del holograma adherido a una escritura para comprobar su correspondencia con el documento registrado en el sistema, incorporando una medida adicional de seguridad a los procedimientos tradicionales de identificación y validación notarial.

“Estamos desarrollando un sistema con la Universidad Autónoma de Coahuila para que el holograma tenga un número único, y que se tenga ahí una validación”, explicó Aguirre Sánchez.

“Lo que queremos es que sea más práctico, digamos, uno adicional, aparte de todo lo que ya traen. Para que la gente pueda poner su número y checar en el sistema como una validación de que sí corresponde la escritura al holograma que trae pegado”, agregó.

El dirigente precisó que esta herramienta también se utilizará en ratificaciones de firmas y contratos privados, particularmente en operaciones de preventa inmobiliaria, donde todavía no es posible formalizar una escritura porque los inmuebles se encuentran en construcción.

Aunque existen antecedentes del uso de hologramas en Torreón y Piedras Negras, el nuevo proyecto pretende incorporar una plataforma de consulta que permita validar la correspondencia entre el identificador de seguridad y el documento notarial.

Aguirre Sánchez explicó que el desarrollo tecnológico se realiza con el apoyo de personal especializado en sistemas de Rectoría de la UAdeC, como parte del convenio general de colaboración firmado el 24 de junio de 2026, en Saltillo, por el rector Octavio Pimentel Martínez y el presidente del organismo notarial.

El acuerdo estableció las bases para desarrollar proyectos de investigación, capacitación, certificaciones, prácticas profesionales y educación dual, además de aprovechar las capacidades académicas de distintas áreas universitarias, ampliando una relación que anteriormente se concentraba principalmente en actividades jurídicas con la Facultad de Jurisprudencia.