Descarta Miguel Riquelme pedir emergencia por sequía

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dijo ayer que a pesar de la sequía que enfrenta Coahuila, se decidió no solicitar una declaratoria de emergencia, pues aseguró que no tiene caso si el gobierno federal no tiene recursos para apoyar al estado.

Riquelme señaló que en administraciones anteriores era atractivo solicitar la declaratoria de emergencia porque se recibían recursos federales, lo que ahora no ocurre.

“Antes se declaraba como zona de emergencia porque era atractivo recibir los apoyos federales, ahora no hay ni madre, ¿para qué la declaro?, o sea ¿declaro emergencia y yo salgo a solventar mi emergencia?”, dijo Riquelme.

“La declaratoria de emergencia te puede servir para el pago de los seguros, sobre todo a los productores que están de manera privada asegurados, y esos son los que luego te piden el apoyo para que declares la zona de emergencia. No es lo mismo declararla en la parte federal que declararla en la parte local, pero pues ahora así estamos, yo declaro mi emergencia y yo salgo también a combatir mi emergencia”, señaló el mandatario.

Señaló que actualmente la única utilidad de la declaratoria de emergencia sería si los propios productores realizan una solicitud expresa, pues podrían servirles para el cobro de seguros.

Sobre las declaratorias de emergencia que se hicieron a nivel estatal por los incendios forestales en distintas regiones del estado, el mandatario estatal afirmó que todavía no se recibe ningún recurso.