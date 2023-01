Saltillo, Coah.- La Secretaría de Acción Electoral del Partido Verde Ecologista de México en Coahuila desmintió acercamiento alguno con el sub secretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, quien aspira a ser candidato a la gubernatura del estado.

Este martes, una publicación en Facebook aseveró que el miércoles, Ricardo Mejía Berdeja dejaría las filas del Movimiento de Regeneración Nacional, donde las encuestas internas no lo favorecieron para obtener la coordinación estatal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que le convertiría en virtual candidato de ese partido al gobierno de Coahuila.

“Me enteré por un grupo de whatsapp que me llegó esa publicación. Lo que te puedo decir como secretario de Acción Electoral es que no ha habido ningún acercamiento, no hay tal, la realidad es que desconozco el origen de esa nota”, detalló José Refugio Sandoval.

Este martes, Claudia Rodríguez, secretaria general del Partido Verde en la entidad solicitó licencia a su cargo como diputada local y manifestó estar interesada en contender en la elección de este 2023.

“Ya lo dijo que ella tampoco ha tenido acercamientos con él (Ricardo Mejía), no sabemos el origen, no hay tal. Estamos platicando con otros partidos políticos, estamos viendo la posibilidad de hacer alianza o de ir solos”, aseveró el político coahuilense.