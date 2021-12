Desde el tianguis de su mamá, joven coahuilense conmueve en redes por su agradecimiento

Asimismo, agradeció también a los clientes de su madre, ya que todo ayudó para que él pudiera concluir su carrera: “Muchas veces vendimos justo para el camión o un poquito más, pero Dios nunca nos dejó, agradezco a cada persona que nos compró una prenda de ropa, un par de zapatos, bolsas, etc. Porque me ayudaron a que este sueño fuera posible, además de todas las personas que me ayudaron en todo, que siempre estuvieron para mí, el título es de ustedes, de igual forma.”

PIDE CONSUMIR LOCAL

Por otra parte el joven que se graduó de ingeniero electromecánico en el TECNM Campus Carbonífera, ubicado en Agujita, en la Región Carbonífera de Coahuila, invitó a los ciudadanos a “consumir local”: “Quiero invitar a través de esta publicación que sigamos #consumelocal no sabemos si el elote, empanada, agua fresca, rifa o demás, sea para nuestros futuros ingenieros , arquitectos, doctores, maestros, etc”, dijo finalmente.