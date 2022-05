‘Deseable carril para personal rumbo a Derramadero, eso aliviaría el tráfico’, dice experto

La propuesta de un carril reversible, bidireccional o exclusivo es deseable para la carretera a Zacatecas, para garantizar la agilidad y la seguridad de los trabajadores de Derramadero, por eso convendría hacerlo únicamente para el transporte público, en caso de que se implemente una ruta, y para el servicio especializado de personal.

“Siempre he manifestado que si no tenemos un transporte público eficiente, no vamos a poder disminuir, ni el parque vehículo, ni tampoco el transporte de personal, porque la demanda de la industria se está incrementado, por eso hay la necesidad de trasladar más personas cada día a sus lugares de trabajo”, señaló Héctor Javier Cortés Ruiz, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo.

Consideró que es una buena medida para aligerar la carga vehicular al sur de Saltillo y garantiza de alguna manera la seguridad de los trabajadores.

“Va aliviar un poco. Esto es como construir un puente o paso a desnivel, en pocos días se alivia el tráfico, pero el número de coches se va a seguir incrementando y las vialidades serán cada día insuficientes”, señaló.

“La medida”, dijo Cortés Ruiz, “en un principio me parece muy buena, pero quiero dejar claro que no será una solución definitiva para mitigar los accidentes o los congestionamientos. No debemos seguir invirtiendo en infraestructura vial, sino invertir más en el transporte público” comentó.

También dijo que conoce algo sobre el proyecto de modernización del bulevar Venustiano Carranza, otro de los contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024, y se contempla un carril exclusivo para el transporte.

“Emitimos opiniones para el plan, no proyectos específicos, por ejemplo, en el bulevar Venustiano Carranza, en la última reunión del Instituto Municipal de Planeación (Implan), supimos que se contempla un carril exclusivo para transporte público”, reveló el Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo.