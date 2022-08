Despiden a empleados de la mina ‘El Pinabete’, tras colapso que mantiene atrapados a diez

SABINAS, COAH.- A tres días del siniestro en la mina “El Pinabete”, una cuadrilla de catorce mineros fueron liquidados por “Chano” Díaz, a quien identifican como el presunto dueño y encargado del pozo. Los trabajadores aseguran que el jueves la promesa giró en torno a que mantendrían sus empleos y que no los dejarían desamparados, pero este fin de semana la realidad es distinta.

Este sábado después del mediodía fue despedido el primer grupo de mineros, quienes, según uno de ellos, recibieron un cheque por mil pesos como liquidación por sus servicios prestados durante seis meses extrayendo carbón del Pozo 2, pero ninguno recibió la paga por la semana, que habitualmente era de cuatro mil pesos.

En este caso se encuentra Óscar Manuel Pérez Hernández, a quien le ofrecieron únicamente mil pesos como finiquito por seis meses trabajados en la mina, y negarle el pago de su semana. “Nadie se presentó a trabajar el lunes, el martes trabajamos normal y el miércoles fue el accidente, eso no es culpa nuestra y solo por eso no nos quieren pagar”, asegura.

Pérez Hernández reitera que él no aceptó su pago: “Es muy poco lo que me quieren dar de terminación por seis meses desde enero que empezamos. También pregunté por mi pago y me dijeron que le haga como quiera, pero sí alcanzo más, ¿cómo me van a dar mil pesos? Si por semana sacaba tres o cuatro mil pesos”.

“Tampoco teníamos prestaciones, ellos decían que nos tenían en el seguro, pero si uno iba a consulta no había manera porque no estábamos dados de alta”, y agrega que al reclamar por lo anterior y su dinero conforme a derecho la respuesta es negativa y que no habrá acuerdo que lo beneficie.

En el mismo caso está Fernando Pompa, cuyo padre asegura que le debían la mitad de su sueldo de la semana anterior y que por obvias razones esta semana no ha cobrado un solo peso, a pesar de que se encuentra trabajando de nuevo en el pozo, pero ahora en los trabajos de rescate de sus compañeros.

Asimismo, los trabajadores señalan que esta mina era una de las mejores remuneradas de la región, cuyos sueldos iban de los 150 a los 180 pesos diarios por tonelada de carbón. En un día lograban sacar hasta 10 carretillas cada uno, lo que equivalía hasta 5 toneladas, asegurando un pago diario de mínimo 700 pesos.

“Las jornadas eran de seis horas, y la paga es buena. Aquí se la pagaban a uno un poco más cara, pero no valen la vida de uno como trabajador. Ellos se hacen ricos y nosotros nos morimos allá abajo, no quiero pensar cómo estaríamos si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahorita ahí, nuestras familias”, dice Óscar.

Asegura que algunos de sus compañeros aceptaron el dinero porque tienen gastos que cubrir, y prefieren buscar trabajo enseguida, porque no tienen esperanza de que sus patrones les reubiquen o respalden económicamente mientras se concreta el rescate.

Sin embargo, asegura que si no encuentra pronto otra opción de trabajo que se asemeje al salario que percibía por semana, tendrá que regresar a las minas, porque la necesidad así lo demanda.