Despiden con misa a secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón

SALTILLO, COAH.- En compañía de autoridades del gabinete estatal, colegas y amigos más cercanos, el profesor Higinio González Calderón, quien fungiera como secretario de Educación en Coahuila, fue despedido la tarde de este viernes 5 de noviembre.

Como un servidor público ejemplar, padre de familia y hombre extraordinario, dedicado al impulso de la educación pública de calidad en el Noreste de México, así lo recordaron durante la homilía que se ofreció en las Capillas Renacimiento de Saltillo.

“Amigo inigualable, fuiste un gran ser humano, agradezco haber tenido la oportunidad de que fuera mi padrino de aprendizaje, en la UANE, su casa”, expresó el sacerdote a cargo de la misa de despedida.

NO DEJÓ DE ADOCTRINAR

La última enseñanza que pudo dar Higinio, fue la de vivir la vida a placer y bajo las riendas de la disciplina y el entusiasmo, de acuerdo con la opinión de aquellos que lo conocieron de cerca.

“Hoy Higinio nos está dando la última clase de vida, que no importa lo fuerte, no importan los estudios, tampoco los grados académicos, el dinero que tengamos o el color de nuestra piel”.

“Hoy nos está dando su última lección de vida y nos dice que tarde o temprano moriremos y que lo mejor que podemos hacer es vivir bien”, dijo el sacerdote.

ANÉCDOTA

Uno de los recuerdos que vino a la mente del sacerdote, -quien era cercano al ex secretario de Educación-, fue el momento en que González Calderón lo llevó a la UANE para que culminara con sus estudios.

“Lo único que me decía Higinio, era “ok” a todo el rollo que yo le echaba. Luego me decía “mira ‘pater’ la UANE es tuya, lo que vamos a hacer lo haremos con lo que tenemos, no me pidas cosas extra” y yo entendí que él estaba haciendo lo necesario para compartir conmigo

“Estos recuerdos de la memoria que salen del corazón, nos hablan de una persona que entendió que vivir, era la mejor manera de prepararse para morir”, insistió.

BORGES

En la misa de despedida, también se dio lectura a un pensamiento de Jorge Luis Borges en memoria de Higinio González Calderón:

“Higino era un profesor de Español, y Borges escribió: Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término”.

“La caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte, y las endechas. No soy en insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo”

“Con el tiempo, todos seremos olvido, dice Borges, pero hoy nos abrimos a la esperanza del consuelo que nos da saber que estamos hechos a la muerte”, exclamó el padre.

INCOHERENCIA

Pese a que el ex secretario de Educación en Coahuila murió por complicaciones del COVID-19, sus restos humanos fueron homenajeados y despedidos en un cortejo fúnebre de cuerpo presente mientras que los protocolos luctuosos señalan que los fallecidos por esta causa tendrían que ser incinerados.

El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, aseguró que González Calderón habría fallecido por la enfermedad provocada por el SARS-Cov-2 y su cadáver no fue incinerado debido a que “los fallecidos no transmiten el virus”.

“Se llevó bien, hubo sana distancia, murió de COVID, un difunto no transmite la enfermedad, no tiene nada que ver, yo te digo lo que es científicamente comprobado”, aseguró Bernal Gómez.