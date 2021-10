Detectan anomalías de 554 mdp en la UAdeC, reporta ASF

La Auditoría Superior de la Federación determinó no se realizó una gestión eficiente y transparente en el ejercicio fiscal 2020

La Auditoría Superior de la Federación determinó que la UAdeC no realizó una gestión eficiente y transparente de 554 millones 442 mil 800 pesos ejercidos en el periodo fiscal de 2020.

El dinero en cuestión fue el transferido a la universidad dentro del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, recurso que ascendió en total a 1 mil 599 millones 140 mil 600 pesos, de los que se auditó el 90.8 por ciento.

En 2020, la UAdeC tuvo un presupuesto total de 3 mil 223 millones 214 mil 771 pesos.

Del monto en el que se registraron las presuntas irregularidades, 315 millones 703 mil 500 pesos fueron correspondientes a las transferencias de recursos del programa a siete cuentas propias de la universidad, de las que no se comprobó el destino final del gasto; y por los pagos de un proveedor que no corresponden con las adjudicaciones del programa, entre otros gastos fiscales.

Otros 132 millones 595 mil 100 pesos por los recursos del programa que no fueron comprometidos, recursos ordinarios que no fueron pagados, rendimientos financieros generados con recursos del programa que no fueron pagados, entre otros.

Un monto de 100 millones 854 mil 100 pesos del total señalado fue de los recursos del Convenio Extraordinario “para enfrentar el cierre del ejercicio fiscal 2020 en servicios personales y jubilaciones”, de los que no se proporcionó la documentación que justificara y comprobara el destino del gasto y por los gastos de operación que no corresponden al objetivo del programa.

También la ASF observó 3 millones 925 mil 800 pesos por pagos que excedieron al límite máximo de los tabuladores autorizados por la Comisión General Permanente de Hacienda del Consejo Universitario de la universidad y por los pagos de actualizaciones y recargos, erogaciones que no cumplen con los objetivos del programa.

Finalmente, el órgano fiscalizador también puso en tela de duda el manejo de 1 millón 364 mil 300 pesos por los pagos a 9 trabajadores, de los que no se proporcionó la cédula profesional para verificar que se contó con la preparación académica requerida para el desempeño de los puestos asignados.

La ASF concluyó que la UAdeC no dispone de un adecuado sistema de control interno para un manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia, ya que la universidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un importe pagado con recursos del programa al cuarto trimestre del 2020 que difiere de los registros contables y presupuestarios a ese corte.

“En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, apuntó la ASF.