Detenido tras ocasionar accidente en Saltillo; sus amigos huyen y dejan ‘hierba’ en el vehículo

A disposición del ministerio público, quedó detenido Miguel Castillo Arredondo, de 24 años, quien ocasionó un accidente la tarde de este domingo, 3 de octubre, en la colonia Ampliación Morelos.

Tras el fuerte accidente, se habló de una maleta e inclusive dinero que había en el vehículo del joven, de donde dos personas, amigos de Miguel, se fueron corriendo tras el siniestro.

En el lugar se encontró hierba seca con características de mariguana, la cual el conductor dijo que no era de él, si no de las personas que llevaba, por lo que no hubo flagrancia y, al momento de realizarle el dictamen médico, salió sin novedad alguna.

Será el Ministerio Público de Asuntos Viales quien determinará la responsabilidad de los participantes y que paguen por los daños ocasionados.