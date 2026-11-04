Detienen a siete integrantes de célula criminal en Piedras Negras; cae presunto líder

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    Detienen a siete integrantes de célula criminal en Piedras Negras; cae presunto líder
    La Fiscalía de Coahuila anunció que continuará los operativos y buscará las penas máximas contra los detenidos. LIDIET MEXICANO

Las detenciones fueron resultado de investigaciones de campo y gabinete, así como de la coordinación entre corporaciones de seguridad

MONCLOVA, COAH.- Siete presuntos integrantes de una célula criminal vinculada al Cártel del Noreste fueron detenidos en Piedras Negras, entre ellos un hombre identificado como el supuesto líder del grupo delictivo, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El funcionario estatal dio a conocer que las detenciones derivaron de trabajos de investigación de campo y gabinete, así como del intercambio de información y la coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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Explicó que las investigaciones comenzaron semanas atrás, cuando agentes de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, se enfocaron en ubicar a dos objetivos prioritarios: Luis Ángel “N”, de 23 años, y Mabel “M”, de 37 años.

Ambos fueron detenidos el pasado 19 de abril en Piedras Negras y puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos de posesión de narcóticos y contra las funciones de seguridad.

A partir de estas detenciones, las autoridades establecieron nuevas líneas de investigación que permitieron identificar y ubicar a otros presuntos integrantes de la célula delictiva.

El 3 de noviembre, agentes de Investigación Criminal detuvieron a Juan Antonio “N”, de 47 años, señalado como presunto líder del grupo criminal, vinculado al Cártel del Noreste.

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se desarrollaron nuevas líneas de investigación para identificar a otros integrantes de la célula criminal, informó Federico Fernández. LIDIET MEXICANO

Posteriormente, la Agencia de Investigación Criminal detuvo a otros tres hombres, mientras que elementos de la Policía Municipal aseguraron a una persona más, con lo que se completó la detención de siete presuntos integrantes de esta célula delictiva.

Fernández Montañez detalló que, durante los operativos, también fueron localizados algunos puntos que presuntamente eran utilizados por el grupo para monitorear y vigilar los movimientos de las autoridades y de las fuerzas de seguridad.

El fiscal general reiteró que en Coahuila no se permitirá la instalación ni operación de grupos delictivos que pretendan afectar la tranquilidad de las familias, y sostuvo que las acciones de seguridad continuarán de manera coordinada bajo la política de cero tolerancia a la delincuencia.

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Afirmó que la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública y el Gabinete de Seguridad, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantendrán los operativos y las investigaciones para combatir a quienes intenten delinquir en la entidad.

Asimismo, señaló que se solicitarán las penas máximas contra los detenidos, conforme al debido proceso, y aseguró que se darán a conocer oportunamente los avances de la investigación.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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