Detienen y procesan a menor de edad por violación en Ramos Arizpe

Una menor de 13 años fue víctima de violación por un joven dos años mayor, quien, luego de contactarla a través de las redes sociales, la citó a solas para cometer la agresión sexual. Debido a esto, la joven tuvo que recibir atención médica y se inició una investigación que llevó al arresto del responsable. Posteriormente, tras ser procesado, fue internado en el tutelar de menores en Saltillo.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en el municipio de Ramos Arizpe. Según las investigaciones del Ministerio Público, un joven identificado como Israel agredió a una joven de 13 años a quien había conocido en las redes sociales y con quien había estado en contacto durante al menos dos meses, a pesar de que presuntamente asistían a la misma secundaria.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre es encontrado sin vida en el ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo

Sin embargo, no fue sino hasta el pasado lunes que acordaron reunirse. Cuando llegó el momento de la reunión, la joven de 13 años quiso retirarse del lugar, pero presuntamente Israel se lo impidió y fue entonces cuando cometió la agresión sexual. Posteriormente, él huyó del lugar, y la joven regresó a casa. No obstante, no fue sino hasta una hora después que narró lo sucedido a su madre, debido a que comenzó a experimentar dolores y sangrado.

La joven buscó ayuda con su madre, quien la llevó a recibir atención médica. Desde allí, la trasladaron de urgencia a la Clínica Uno del Seguro Social, donde se informó sobre la agresión a las autoridades de la Fiscalía. Estas comenzaron las investigaciones en coordinación con las fuerzas de seguridad del municipio de Ramos Arizpe, lo que llevó a la detención del presunto agresor.

En ese momento, se inició el proceso legal, con la celebración de una audiencia inicial en la que se le imputó al acusado el delito de violación agravada en persona menor de 15 años. La audiencia de vinculación se programó para este miércoles.

Durante dicha audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para solicitar al juez de control la vinculación del acusado al delito, lo que llevó a la determinación de que existían elementos suficientes para proceder. Como resultado, se estableció la medida cautelar de prisión preventiva, lo que significa que el menor estará internado en el tutelar de menores durante dos meses, tiempo durante el cual se llevará a cabo la audiencia intermedia para, posteriormente, fincar responsabilidades.

Por otro lado, la joven afectada recibirá tratamiento por parte de elementos de la PRONIF para recibir atención psicológica y médica debido a los hechos que sufrió.