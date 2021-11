Diputada lleva al pleno de Coahuila idea de AMLO; impulsa Ley de Amnistía

Para otorgar la libertad a personas que han sido encarceladas injustamente, combatir la criminalización de la pobreza y la protesta social y aplicarla solo para personas no reincidentes y que estén encarceladas por delitos menores, la diputada Lizbeth Ogazón Nava presentó una iniciativa que crea la Ley de Amnistía para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

“Las cárceles se están sobrepobladas, incluso el 70 por ciento de las personas privadas de la libertad, es por delitos menores, además la defensoría no siempre es la correcta porque hay hasta 500 expedientes por día”, señaló en entrevista la legisladora.

“Descongestionar las cárceles es un primer paso para poder implementar la justicia. Esta ley no busca impedir la justicia, sino evitar que el sistema de justicia siga siendo injusto, esta ley parte de reconocer que existe un problema en la implementación de la justicia: hay demasiada gente en la cárcel”, aseguró.

Gente que no merece estar privada de su libertad porque no son criminales peligrosos. Mucha gente está en prisión, por ejemplo, dijo, solo esperando sentencia o por delitos que no supusieron un peligro social.

Aumentar penas, jamás será una victoria para ningún movimiento social de derechos humanos y mucho menos progresista, consideró, se ha versado en lo referente a reformas punitivas para “prevenir y erradicar” y solo se nos ha demostrado una y otra vez que no han cumplido con su objetivo pues los delitos siguen ocurriendo y las cárceles se siguen sobrepoblando.

Solo unas cuantas personas tienen el privilegio de acceder a la justicia en condiciones dignas, admitió en su exposición de motivos, con defensores que no se estén desbordando de casos; y nos guste o no debe reconocerse que el sistema le ha fallado a personas que están encarceladas injustamente por delitos que no cometieron.

En nuestro país existe desde el 22 de abril del año 2020 una Ley de Amnistía, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Sonora ya cuentan con su ley Estatal de Amnistía.